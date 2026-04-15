İKMİB başkanlığına Vefa İbrahim Aracı seçildi

Haliç Kongre Merkezi’nde 14 Nisan tarihinde gerçekleştirilen İKMİB 2026 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu, sektör temsilcileri ve üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Katılan üyelerin tamamının oy kullandığı genel kurulda, geçersiz veya eksik oy kullanılmadı. Geçmişin kurumsal birikimini ve saha tecrübesini, yeni dönemin dinamizmi ve yenilikçi bakış açısıyla bir araya getiren bu yapı, sektörü yakından tanıyan, ihracat refleksi güçlü ve karar alma süreçlerinde etkin bir yönetim anlayışını beraberinde getiriyor. Bu bütünleşik yaklaşımın, İKMİB çatısı altında daha güçlü bir koordinasyon sağlayarak sektörün rekabet gücünü artırması ve sürdürülebilir ihracat hedeflerine ivme kazandırması bekleniyor.

“Bu Birliktelik Geleceğimizi Belirleyecek”

Seçim öncesi konuşmasında birlik ve ortak akıl vurgusunu yineleyen Vefa İbrahim Aracı, kimya sektörünün gücünün rekabetten çok dayanışmadan beslendiğini ifade ederek, “Bu süreci bir rekabet yarışı yerine, sektörümüzün ortak geleceğine yönelik bir sorumluluk olarak ele aldık. ‘Kimyada Birlik Zamanı’ derken kastettiğimiz, sektörün her kesimini kapsayan, ortak faydayı gözeten ve birlikte çalışma kültürünü büyüten bir anlayıştır. Bugün ortaya çıkan bu tablo, farklı yapıları ve tecrübeleriyle sektörümüzün ortak bir mutabakatta buluşabildiğini göstermektedir. Küresel ölçekte ticaret dengelerinin değiştiği, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde, üretim gücümüzü koruyarak ihracatımızı kararlılıkla sürdürmek hepimiz için kritik bir sorumluluktur. Bu anlayışla, güçlü bir ekip ve ortak akıl ile sektörümüzü daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Geçmiş dönemlerde Yönetim Kurulu’nda görev almış isimlerle uzun yıllara dayanan güçlü bir çalışma uyumuna sahip olduklarını belirten Aracı, bu sayede sektörün dinamiklerine ve işleyişine hâkim bir yapı ile yola çıktıklarını ifade etti. İhracat tecrübesi yüksek, sahayı iyi okuyan ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir ekip oluşturduklarını vurgulayan Aracı, bu güçlü uyumun yeni dönemde İKMİB çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

16 Alt Sektörü Kapsayan Yeni Dönem

İKMİB çatısı altında faaliyet gösteren 16 alt sektörün tamamını kapsayan bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Aracı, yeni dönemde ihracat stratejilerinin alt sektör bazlı ele alınacağını ve veriye dayalı karar mekanizmalarının güçlendirileceğini açıkladı.

Özellikle yüksek katma değerli ürünlere odaklanan ihracat modelinin öncelikli hedefler arasında yer alacağını vurgulayan Aracı, ana kimyasallarda yerli üretim kapasitesinin artırılmasının da sektör açısından kritik bir başlık olduğuna dikkat çekti.

İKMİB önceki dönem başkanı Adil Pelister’in zamanında atılan adımların sektörü bugünkü güçlü konumuna taşıdığını belirten Aracı, yeni dönemin bu birikim üzerine inşa edileceğini vurguladı.

Aracı, Oy Çoğunluğuyla Başkan Seçildi

İKMİB Başkanlığına tek aday olarak giren ve sektörün geniş mutabakatıyla göreve seçilen Vefa İbrahim Aracı, sanayici kimliğiyle öne çıkan vizyonunu yeni döneme taşımaya hazırlanıyor. Türkiye’nin ilk kimya ihtisas organize sanayi bölgesi olan GEBKİM’de elde edilen başarıyı İKMİB çatısı altına taşıyacaklarını açıklayan Aracı, kümelenme, entegre üretim ve sürdürülebilirlik odaklı bu modelin sektör genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirterek, “Tecrübeyi ve enerjiyi aynı yapıda buluşturan bir kadroyla yola çıkıyoruz. Bu yolculuk, yalnızca bu ekibin omuzlarında taşınacak bir süreç değildir. Kimya sektörünü ileriye taşıyacak irade, yönetimlerle birlikte tüm üyelerimizin ortak katkısıyla şekillenecektir” dedi.

Aracı, sektörün tüm paydaşlarını sürecin aktif bir parçası olmaya davet ederek, ortak aklı büyütmeye ve birlikte hareket etme kültürünü kalıcı hale getirelim dedi.