IMF’den Suriye ekonomisine yönelik dikkat çeken değerlendirme

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan açıklamada, IMF heyetinin Suriye'deki ekonomik durumu değerlendirmek ve yetkililerle ekonomik reform ve kapasite geliştirme önceliklerini görüşmek üzere 10–13 Kasım'da Şam'ı ziyaret ettiği ifade edildi.

"Suriye ekonomisi toparlanma işaretleri gösteriyor"

İleriki dönem için yoğun çalışma programı üzerinde anlaşıldığı aktarılan açıklamada, "Suriye ekonomisi toparlanma işaretleri gösteriyor. Yetkililer, karşı karşıya oldukları birçok kısıta rağmen ekonomik ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla sıkı mali ve parasal duruş benimseyebildiler." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, IMF'nin ülkeye sağlayacağı teknik desteğin istatistiklerin iyileştirilmesini de içereceği, bunun Suriye ile 4. Madde konsültasyonunun yeniden başlamasının önünü açmaya yardımcı olacağı vurgulandı.



IMF heyetine liderlik eden Ron van Rooden de yaptığı açıklamada, Suriye ekonomisinin, ülkenin yeni yönetimi altında tüketici ve yatırımcı güvenindeki iyileşme, yaptırımların kaldırılmasıyla Suriye'nin bölgesel ve küresel ekonomiye kademeli olarak yeniden entegrasyonu ve bir milyondan fazla mültecinin geri dönüşüyle toparlanma ve iyileşme belirtileri gösterdiğini belirtti.

Merkez Bankasının kapasitesinin güçlendirilmesine teknik destek verilecek

Van Rooden, mali görüşmelerin 2026 yılı için hükümet bütçesinin hazırlanmasına odaklandığını, bu bütçenin en kırılgan kesimleri desteklemek için sosyal sektörler dahil temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla mali alanı artırmayı hedeflerken, gelir ve finansman varsayımlarının iddialı ancak gerçekçi olmasını amaçladığını ifade etti.



IMF personelinin, mali çerçeveyi güçlendirmek için kapsamlı teknik destek sağlayacağını belirten van Rooden, bunun kamu mali yönetimi ve gelir idaresinin iyileştirilmesine, yeni vergi mevzuatının tamamlanmasına, Suriye'nin eski borçlarıyla ilgili bir strateji geliştirilmesine ve borç yönetiminin güçlendirilmesine yardımcı olacağını vurguladı.



Van Rooden, IMF heyetinin, finansal sistemdeki mevcut zorlukları da göz önünde bulundurarak düşük ve istikrarlı enflasyonun sağlanmasını destekleyecek uygun para politikası çerçevesinin geliştirilmesi konusunda da görüşmeler başlattığını, bu bağlamda yeni finansal sektör mevzuatı ve düzenlemelerinin hazırlanması, ödeme ve bankacılık sistemlerinin yeniden işler hale getirilmesi ve para politikasının etkin şekilde uygulanması ile finansal sistemin denetlenmesi için merkez bankasının kapasitesinin yeniden inşası konularında teknik yardım sağlanacağını kaydetti.