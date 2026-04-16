Innovance, Akbank AG’nin çekirdek bankacılık dönüşümünün ilk aşamasını Mambu iş birliğiyle başarıyla tamamladı

Perakende ve Özel Bankacılık segmentleri, aşamalı dönüşüm stratejisinin bir parçası olarak yeni nesil bulut tabanlı çekirdek bankacılık altyapısına taşındı

Innovance, Akbank T.A.Ş.’nin Almanya’daki iştiraki Akbank AG için yürütülen çekirdek bankacılık dönüşüm programının ilk fazını tamamladı. Proje kapsamında Akbank AG’nin Perakende ve Özel Bankacılık segmentleri, SaaS tabanlı bulut bankacılık platformu Mambu üzerine taşınarak canlıya alındı.

Akbank AG’nin mevcut çekirdek bankacılık sisteminden bu segmentler özelinde tamamen çıkışıyla sonuçlanan bu dönüşüm, tüm müşteri ve hesapların yeni nesil, API odaklı ve bulut yerel mimari üzerinde çalışmasını mümkün kıldı.

Almanya Federal Finansal Denetleme Kurumu (BaFin) gözetimi altında yürütülen bu dönüşüm, regülasyon yoğun bir Avrupa bankasının çekirdek bankacılık altyapısını yapılandırılmış ve aşamalı bir geçiş stratejisiyle modernize etmesinin önemli bir örneğini oluşturuyor.

Bu dönüşüm aynı zamanda Innovance’in Avrupa’da regülasyon yoğun bankacılık ortamlarında gerçekleştirdiği çekirdek sistem modernizasyon projelerine güçlü bir örnek oluştururken, şirketin uluslararası pazarlardaki büyümesini ve teknoloji ihracatındaki rolünü de pekiştiriyor.

Yeni sistem mimarisi Microsoft Azure üzerinde konumlanıyor ve şu bileşenlerden oluşuyor:

- Çekirdek bankacılık altyapısı olarak Mambu. API öncelikli mimarisi sayesinde bankanın ortaklarla kolayca entegre olmasını ve operasyonel karmaşıklığı azaltarak bakım çabasını düşürmesini ve dayanıklılığı artırmasını sağladı.

- Core+ Katmanı: Innovance tarafından uçtan uca tasarlanıp geliştirilen bu özel katman, Mambu ve diğer entegrasyon hizmetleri arasında merkezi bir orkestrasyon ve iş mantığı katmanı olarak konumlanmaktadır. Bu kapsamda ürün modelleme, işlem doğrulamaları, limit yönetimi ve hedef mimariyle uyumlu entegrasyon standartları hayata geçirilmiştir.

Dönüşüm programı kapsamında elde edilen önemli erken çıktılardan biri, 2022 yılında devreye alınan Limit Teklif Uygulaması oldu. Bu uygulama sayesinde Akbank AG, kurumsal müşteriler için dijital kredi onay sürecini yaklaşık dört ay gibi kısa bir sürede canlıya aldı.

Bugün kurulan mimari; çekirdek bankacılık, muhasebe, ödemeler, dijital kanallar (web ve mobil), varlık yönetimi arka ofisi, belge yönetimi ve finansal suç izleme sistemlerini kapsayan entegre bir yapı sunuyor. Modüler yaklaşım sayesinde fiyatlama, ücret ve faiz gibi parametreler kod geliştirmeye ihtiyaç duyulmadan yapılandırma üzerinden yönetilebiliyor; bu da geliştirme ve devreye alma sürelerini önemli ölçüde kısaltıyor.

Perakende ve Özel Bankacılık segmentlerinin canlıya alınmasının ardından dönüşüm programının Kurumsal Bankacılık ve Kredilendirme süreçlerini kapsayan bir sonraki fazı devam ediyor. Bu aşamada daha kompleks kredilendirme ihtiyaçları ve yeni sistem entegrasyonları üzerine odaklanılacak.

Osman Kara, Akbank AG Core Banking Technologies Vice President:

“Sektör hızlı bir dönüşümden geçiyor ve müşteriler giderek daha çevik ve kesintisiz dijital deneyimler bekliyor. Mambu üzerinde ilk fazı başarıyla tamamlamamız ve bu süreçte Innovance ile yakın iş birliği içinde çalışmamız sayesinde çekirdek bankacılık altyapımızı modernize ettik ve bir sonraki büyüme aşamamızı destekleyecek ölçeklenebilir bir yapı oluşturduk.”

Mark Geneste, Mambu Chief Revenue Officer:

“Akbank AG’nin dönüşümüne katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bölgedeki varlığımızın ve Innovance ile güçlü iş birliğimizin bir göstergesi olan bu proje, bankacılık yetkinliklerinin gelişimine katkı sağlayacaktır. Bir sonraki fazı heyecanla bekliyoruz.”

Yusuf Ürey, Innovance Kurucu & CEO:

“Innovance olarak çekirdek bankacılık dönüşümünü yalnızca bir sistem değişimi olarak değil, uzun vadeli bir yetkinlik dönüşümü olarak ele alıyoruz. Bu kapsamda Akbank AG için kurduğumuz modern teknoloji omurgası, bankanın değişen müşteri beklentilerine ve pazar dinamiklerine çok daha hızlı yanıt verebilmesini mümkün kılıyor.”

Mehmet Ali Özcan, Innovance Almanya Genel Müdürü:

“Bu dönüşüm kapsamında Core+ katmanını uçtan uca geliştirerek iş mantığını, entegrasyonları ve doğrulama süreçlerini bağımsız şekilde yöneten bir yapı oluşturduk. Bu yaklaşım sayesinde sistemler arası etkileşimi sadeleştirirken, gelecekteki bankacılık hizmetleri için daha esnek ve ölçeklenebilir bir temel sağladık.”

Tamamlanan ilk faz, Mambu’nun DACH bölgesindeki varlığını güçlendirirken; Innovance’in Avrupa’daki regülasyonlu bankacılık ortamlarında çekirdek sistem dönüşümü ve büyük ölçekli entegrasyon projelerini başarıyla hayata geçirme yetkinliğini de somut bir referansla ortaya koyuyor.







