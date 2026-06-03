Euro Bölgesi'nde bileşik PMI Mayıs'ta 18 ayın en düşük seviyesine indi

Avro Bölgesi'nde, mayıs ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,5 puanla son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi.

3.06.2026 12:41:510
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Euro Bölgesi'nde bileşik PMI Mayıs'ta 18 ayın en düşük seviyesine indi

S&amp;P Global, Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Buna göre, nisanda 48,8 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, mayısta 48,5'e düştü. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 18 ayın en düşük seviyesine indi.

Avro Bölgesi'nde nisanda 47,6 olan hizmet sektörü PMI, mayısta 47,7 oldu.

Piyasa beklentisi, mayısta bileşik PMI'ın 47,5, hizmet PMI'ın 46,4 olması yönündeydi.

Veriler, enflasyonun yükselmeye devam etmesiyle Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetlerin daha hızlı bir şekilde gerilediğini ortaya koydu.

Bu dönemde, Avro Bölgesi'nde mal ve hizmetlerine olan talebin azalması üretim seviyelerini olumsuz etkiledi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

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