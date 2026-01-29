"İşgücü piyasamızda güçlü görünüm sürüyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından, 2025 yılı aralık ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Kararlılıkla yürüttüğümüz dezenflasyon süreciyle eş zamanlı olarak üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla attığımız yapısal adımlar sayesinde iş gücü piyasamızda güçlü görünüm sürmektedir" değerlendirmesini yapan Yılmaz, aralık ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizliğin yüzde 7,7 oranıyla aylık iş gücü istatistik verilerinin açıklanmaya başladığı 2005'ten bu yana en düşük seviyesine indiğini ve tek haneli rakamlardaki seyrini 32'nci aya taşıdığını bildirdi.

Yılmaz, gençlerde geçen senenin aynı ayına göre işsizliğin 1,9 puan, kadınlarda ise 1 puan iyileşerek sırasıyla yüzde 14,1 ve yüzde 10,5 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Risk primindeki düşüş, kredi notu görünümündeki iyileşme, KKM'den (Kur Korumalı Mevduat) çıkışın tamamlanması ve tarihi seviyelerdeki rezervler ile ekonomimizin dayanıklılığı artmakta, şoklara karşı direnci yükselmektedir. Programımızda elde ettiğimiz kazanımlar sayesinde makroekonomik ve finansal istikrarımız güçlenirken, ekonomimize duyulan güven de pekişmektedir. Başta gençler, kadınlar ve nitelikli iş gücü olmak üzere iş gücüne katılımı artırarak ve emek yoğun sektörlerde istihdamı destekleyerek ekonomimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Dengeli ve istikrarlı büyüme ortamı sayesinde önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı ve istihdamımızı artıracak sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyüme patikasıyla elde ettiğimiz kalıcı refah artışını toplumun her kesimine adil bir şekilde yansıtarak vatandaşımızın alım gücünü yükselteceğiz."