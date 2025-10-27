İsviçreli ilaç üreticisi ABD'li biyoteknoloji şirketini satın alıyor

Merkezi İsviçre'de bulunan ilaç üreticisi Novartis'in, ABD'li biyoteknoloji şirketi Avidity Biosciences'ı 12 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi.

27.10.2025 11:45:500
Paylaş Tweet Paylaş
İsviçreli ilaç üreticisi ABD'li biyoteknoloji şirketini satın alıyor

İki şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, genetik bozukluklara odaklanarak nadir görülen hastalıklar konusunda ilaçlar geliştiren Avidity Biosciences, Novartis'in nakit 12 milyar dolarlık (hisse başına 72 dolar) satın alma teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, ABD’de hisseleri işlem gören Avidity Biosciences'ın 25 Ekim’de kapanış hisse fiyatının yaklaşık yüzde 46 üzerinde bir rakama denk geliyor.

Anlaşmaya göre, Avidity, erken aşamadaki hassas kardiyoloji programlarını Spinco adlı yeni bir şirkete devredecek.

Anlaşmanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2026’nın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu satın almanın Novartis'in, nadir görülen kas rahatsızlıkları için tedavi portföyünün güçlenmesine yardımcı olması bekleniyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kartlı ödemeler Eylül'de 2 trilyon lirayı aştı

Kartlı ödemeler Eylül'de 2 trilyon lirayı aştı

Hazine dolar cinsi tahvil ihracı için yetkilendirme yaptı

Hazine dolar cinsi tahvil ihracı için yetkilendirme yaptı

Euro Bölgesi'nde şirket kredileri büyümesi yavaşladı

Euro Bölgesi'nde şirket kredileri büyümesi yavaşladı

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (27 Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (27 Ekim 2025)

Yılmaz istihdam verilerini değerlendirdi

Yılmaz istihdam verilerini değerlendirdi

90 milyar dolarlık e-Ticaret buluşması 21-22 Kasım'da

90 milyar dolarlık e-Ticaret buluşması 21-22 Kasım'da

Yorum Yaz