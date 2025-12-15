“Kadın Çalışanların Satıştaki Konumu” araştırması yayımlandı

Sektörün farklı alanlarından 50’nin üzerinde satış liderinin katılımıyla gerçekleşen buluşma, satış organizasyonlarında kadın temsilini artırmaya yönelik ortak akıl geliştirilmesi açısından önemli bir platform sundu.

Toplantı kapsamında, NielsenIQ tarafından LEAD Network Türkiye üye şirketlerinde çalışan kadın satış profesyonelleri ile yürütülen kantitatif ve kalitatif araştırmanın sonuçları ilk kez paylaşıldı. “Kadın Çalışanların Satıştaki Konumu” araştırmasının sonuçları, sektördeki mevcut tabloya ışık tutan verileri kamuoyunun dikkatine sundu.

Açılış Konuşmalarında, Satış Sektöründe Cinsiyet Eşitliğine Vurgu Yapıldı

Program, LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nigiz Ulak ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm Orbay Güzel’in açılış konuşmalarıyla başladı. Satış Takımı Lideri ve LEAD Network Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm Orbay Güzel konuşmasında “LEAD Network Türkiye Satış Takımı olarak, satış fonksiyonunda kadın temsilini güçlendirmek ve sektörde kapsayıcı bir dönüşüm başlatmak amacıyla Satış Liderleri Yuvarlak Masa etkinliğini bu yıl ilk kez düzenliyoruz. Hızlı tüketim ürünleri ve perakende sektörlerinden üst düzey satış liderlerini bir araya getiren bu buluşma, kadınların satış rollerindeki görünürlüğünü artırmayı ve şirketlerin bu konuda somut adımlar atmasını teşvik etmeyi hedefliyor. Bu toplantının, sektörde kapsayıcı satış ekiplerinin oluşmasına katkı sağlayacak ve kadın satış liderlerinin yükselişini destekleyecek güçlü bir iş birliği zemini yaratacağına inanıyoruz.” dedi.

Ardından söz alan LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nigiz Ulak ise konuşmasında şu ifadeleri paylaştı; “LEAD Network Türkiye olarak vizyonumuz, perakende ve tüketici ürünleri sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğini bir norm haline getirmek. Kadın liderlerin özellikle satış organizasyonlarında eşit fırsatlarla yükselmelerini sağlamak için engelleri kaldırıyor, kalıcı dönüşüm için iş ortaklarımızla birlikte güçlü adımlar atıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda düzenlediğimiz Satış Liderleri Yuvarlak Masa toplantısının, üyelerimiz ve tüm ekosistemimiz için değerli kazanımlar sunduğuna inanıyorum. ”dedi.

Neslihan Nigiz Ulak’ın konuşmasının ardından, etkinliğe onur konuğu olarak katılan BİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Galip Aykaç da görüşlerini paylaştı. Sektördeki uzun yıllara dayanan birikimini ve elde ettiği deneyimleri katılımcılarla paylaşan Aykaç, “Perakende sektörümüzün en önemli kaynağı olan insan kaynağına yetişmiş kadınları katma noktasında çok değerli çalışmalar yürüten LEAD Network Türkiye üyeleriyle birlikte vakit geçirmek keyifliydi. Başta Neslihan Hanım olmak üzere emeği olanlara şahsım ve sektörümüz adına saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“Satış Departmanında 10 Beyaz Yakalı Çalışandan Sadece 2’si Kadın…”

Aykaç’ın konuşmasının ardından, NielsenIQ’nun “Kadın Çalışanların Satıştaki Konumu” araştırmasının sonuçlarını aktarmak üzere NielsenIQ Takım Yöneticisi Ebru Başpınar ve Psikolog / Moderatör & Danışman Beria Arifoğlu sahneye geldi. Araştırma; kadın satış profesyonellerinin güçlü yönlerini, karşılaştıkları yapısal ve algısal engelleri ve sektörde dönüşüm için öncelikli alanları kapsamlı bir şekilde ortaya koydu. Ebru Başpınar araştırmaya katılan firmaların %70’inin kadın istihdamını artırma amaçlı bir stratejiye sahip olduğunu ifade ederken genel çalışan dağılım��na bakıldığında %52 olan kadın çalışan oranının satış departmanında %57 olarak öne çıktığını söyledi. Beria Arifoğlu ise beyaz yaka tarafında tablonun farklılaştığına dikkat çekerek “Toplam istihdamda beyaz yaka çalışanlar içinde yaklaşık her 2 kişiden 1’i kadınken satış departmanında 10 beyaz yakalı çalışandan sadece 2’si kadın… Bu durum, sektörde fırsat eşitliği için hâlâ önemli bir gelişim alanı olduğunu gösteriyor.” açıklamasında bulundu.

Araştırma sonuçlarının paylaşılmasının ardından, katılımcıların aktif katılımıyla satış sektöründe kadın liderlerin sayısının artmasının önündeki yapısal ve kültürel engellerin nasıl aşılabileceğine odaklanan kapsamlı bir yuvarlak masa çalışması gerçekleştirildi. LEAD Network Türkiye Akademik Üyesi Dr. Kerem Dündar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen bu bölümde ise farklı şirketlerden gelen satış liderleri deneyimlerini paylaşarak ortak çözüm alanları ve somut aksiyon önerileri üzerine birlikte düşünme fırsatı buldu.

Dr. Kerem Dündar, etkinliğin sonunda araştırma ve yuvarlak masa sonuçlarını da değerlendirdi. Dündar; “Bu tür araştırmalara katılım son derece değerli. Liderlik yetkinliklerimizin, aynı zamanda bu veri toplama aşamasında da mutlaka aktif olarak kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bugün ayrıca yuvarlak masada sektörün satış liderleriyle üç temel soruyu ele aldık. Öncelikle, mevcut cinsiyet dengesizliğinin giderilmesi için satış liderlerinin hangi somut adımları atabileceğini tartıştık. Ardından, şirketlerin iyi uygulamalarını birbirleriyle paylaştıklarında nasıl ilham verici bir etki yaratabileceğini değerlendirdik. Son olarak da yuvarlak masalarda üretilen iç görülerin şirketlere taşınması ve hayata geçirilmesi için liderleri nasıl cesaretlendirebileceğimizi konuştuk. Her katılımcının, kendi masasından aldığı ilhamla şirketine uygulanabilir bir çözüm önerisiyle döneceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.