Sabancı'dan CarrefourSa açıklaması var

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., çeşitli basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan CarrefourSA’nın faaliyetlerinin bölünmesi veya mağaza grupları bazında satışına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Şirket, CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına yönelik alınmış somut, bağlayıcı ya da kesinleşmiş bir kararın bulunmadığını belirtti. Sabancı Holding, portföyündeki şirketler için büyütme, dönüştürme, operasyonel ve finansal performansı iyileştirme ile çıkış dahil tüm stratejik alternatiflerin düzenli olarak değerlendirildiğini ifade ederken, gelişmelerin mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacağını vurguladı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Çeşitli basın yayın organları, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("CarrefourSA") paylarının satışı ve/veya şirketin faaliyetlerinin farklı şekillerde yapılandırılmasına ilişkin olarak çeşitli haber ve yorumlar yer almıştır.

Sabancı Holding olarak, iştiraklerin sermaye verimliliğini, portföy getirisini ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan, uzun vadeli değer yaratmaya odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Bu çerçevede, portföyümüzdeki şirketler için "büyütme", "dönüştürme", "operasyonel ve finansal performansını iyileştirme" ve/veya "çıkış dahil tüm stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi" düzenli olarak ele alınmaktadır.

İlgili mecralarda yer alan CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmadığı gibi Şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar da bulunmamaktadır.

Gelişmeler oldukça kamuoyu ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.