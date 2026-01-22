Kapasite kullanım oranı Ocak'ta azaldı

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), ocak ayında geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 oldu.

22.01.2026 11:34:480
Paylaş Tweet Paylaş
Kapasite kullanım oranı Ocak'ta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1752 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi’ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 olarak hesaplandı. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise 0,3 puan azalışla yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tüketici güveni Ocak'ta sınırlı iyileşme gösterdi

Tüketici güveni Ocak'ta sınırlı iyileşme gösterdi

Türkiye’nin talebi 4 yılda 10 kat arttı

Türkiye’nin talebi 4 yılda 10 kat arttı

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (22 Ocak 2026)

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (22 Ocak 2026)

Yorum Yaz