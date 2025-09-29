KOSGEB'den destek aldı, bu işi ve kendi markasını kurdu

Antalya'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinden faydalanarak kahvede kendi markasını oluşturan genç girişimci Medine Demir, e-ticaretle yurt dışına da satış yapmak istiyor.

Tam burslu olarak kazandığı KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde kendisini pasta, çikolata ve kahve alanında geliştiren Demir, mezun olduktan sonra bir süre bazı firmalarda çalıştı.

Kendi işini kurmaya karar veren Demir, devletin sağladığı "Kuruluş ve Genç Kadın Girişimci" desteklerine başvurdu. Buradan aldığı destekle Antalya'nın Serik ilçesinde kendi pasta, çikolata ve kahve mağazasını açan Demir, "Marvin" markasıyla da kahve satışına başladı.

E-ticaretle ülkenin dört bir yanına kahvelerini gönderen Demir, yurt dışına açılmayı hedefliyor.

- 5 çeşit lezzette kahve üretiyor

Marvin Chocolate Coffee Kurucusu Medine Demir, AA muhabirine, 2016'da üniversiteye birincilikle girdiğini ve üstün başarı belgesiyle mezun olduğunu söyledi.

Üniversite döneminde farklı lezzetler üzerine çalışma yaptığını anlatan Demir, mezun olduktan sonra da iddialı markalara pasta, çikolata üretimi yaptığını kaydetti.

Kendi markasını oluşturarak işinin patronu olmayı tercih ettiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Pasta yapmayı çok seviyordum, bu alana yöneldim. Çikolata ve kahve üretimine de başladım. Türkiye'de özellikle kahve üreten çok insan yok, kahvede yoğunlaştım. Kendi markamı kurdum, patentini aldım, şu anda 'Marvin' markası altında kendi kahvelerimi üretiyorum. 'Denizden gelen dost' anlamında. Kuruluş desteği ile Genç Kadın Girişimci desteği için başvurdum ve yaptığım işlerle destek almaya hak kazandım. İlk açtığımızda çok yararlı oldu."

Demir, 5 çeşit lezzette kahve ürettiğini, internetten yaptığı satışlarla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştığını söyledi.

Markasını yurt dışına da taşımak istediğini belirten Demir, "Kadın genç girişimci olarak yerli markamızın tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyorum. Şu anda yurt içi satışlarımız var, e-ticaret sitesinden ve mağazamızdan satış yapıyoruz. Yurt dışına da açılmak istiyorum" diye konuştu.