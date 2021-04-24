Kripto para platformu Vebitcoin kapandı

Kripto para platformu Vebitcoin, finansal olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu. MASAK, işlemlerini durdurduğunu açıklayan Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu.

Kripto para borsası Thodex skandalının ardından Vebitcoin faaliyetlerini durdurdu. Vebitcoin'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Siz en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

MASAK HESAPLARA BLOKE KOYDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE ULAŞILAMIYOR

Muğla merkezli kripto para borsası Vebitcoin'in kurucusunun İlker Baş olduğu öğrenildi. Vebitcoin A.Ş.’nin, 50 bin lira sermaye ile kurulduğu, 2020 yılında sermaye artırımına gittiği öğrenildi. MASAK tarafından hesaplarına bloke konulan ve yöneticileri hakkında soruşturma başlatılan şirketin Muğla’daki iş yerinde ise gece saatlerinde asayiş ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin içeride arama gerçekleştireceği öğrenildi. Şirket ofisinde iş yeri tabelasının bulunmadığı, yöneticilere ve şirket kurucusu İlker Baş'a ulaşılamadığı öğrenildi.