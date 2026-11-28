Küresel otomotiv endüstrisi elektrikli araçlarla büyük bir dönüşüm yaşarken, sektördeki rekabet dengelerini değiştiren Çinli üreticiler, dünyanın en değerli 50 otomotiv şirketinin 16'sını oluşturuyor.

Dünya otomotiv pazarında elektrikli araç satışlarının toplam satışlara oranı, artan enerji maliyetleri ve iklim kriziyle mücadele için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim gibi nedenlerle hızla yükseliyor.

Özellikle Orta Doğu'da şubat ayından bu yana devam eden gerilimlerin petrol tedarikinde önemli rolü bulunan Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri büyük oranda engellemesiyle enerji maliyetleri arttı.

Bu durum, dünya genelinde kullanıcıları benzinli ve dizel yakıtlı otomobillerden uzaklaşarak hibrit ile elektrikli araçlara yöneltirken, bu da küresel otomotiv üreticilerinin piyasa değerlerine yansıyor.

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre ekim ayında dünyada 2,09 milyon elektrikli araç satıldı. Satışlar aylık bazda yüzde 3 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak yeniden büyümeye geçti.

AA muhabirinin companiesmarketcap.com sitesinden derlediği bilgilere göre, sitede yer alan dünyanın en değerli 50 otomotiv üreticisi listesi, piyasa değeri 1 milyar doların üzerindeki şirketlerden oluşurken, listede iki Türk otomobil üreticisi şirket de yer alıyor.

Küresel pazarda öne çıkan oyuncuların yer aldığı liste, sadece klasik üreticileri değil, elektrikli araç üretiminde büyük yatırımlar yapan yeni nesil şirketleri de kapsıyor.

Elektrikli araç teknolojilerinde yaşanan bu değişim, sektördeki rekabet dengelerini kökten değiştiriyor. Geleneksel otomobil devleri, yenilikçi modeller ve sürücüsüz teknolojilerle pazar payını korumaya çalışırken, Çinli şirketlerin yükselişi dikkati çekiyor.

- İlk 50 otomobil üreticisinden 16'sını Çinli şirketler oluşturuyor

Sitede yer alan verilere göre, 27 Kasım itibarıyla listede ilk sırada 1,57 trilyon dolarlık piyasa değeri ile ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla geliyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, elektrikli araç tasarlayan, üreten ve satan bir otomotiv şirketi olarak öne çıkıyor.

Listede 2. sırada 251,9 milyar dolarla Toyota, 3. sırada 104,5 milyar dolarla BYD, 4. sırada 87,6 milyar dolarla Xiaomi, 5. sırada 72,1 milyar dolarla Ferrari, 6. sırada 71,9 milyar dolarla General Motors, 7. sırada ise 52,9 milyar dolarla Hyundai bulunuyor.

Listenin 8. sırasında 49,2 milyar dolarla Ford yer alırken, 9. sıraya 46,5 milyar dolarla Maruti Suzuki, 10. sıraya ise 46,2 milyar dolarla Porsche yerleşiyor.

Xiaomi listede 4. sırada yer alsa da şirketin gelirlerinin büyük bölümü diğer teknoloji ürünlerinden geliyor. 2021'de elektrikli araç üretimine gireceğini duyuran şirket, 2024'te "SU7" adını verdiği elektrikli spor otomobil modelini piyasaya sürmüştü.

Listede, ayrıca, iki Türk otomobil üreticisi kendine yer buldu. 4,7 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Ford Otosan'ın 40. sıranın sahibi olduğu listede, diğer Türk otomobil üreticisi Tofaş da 2,5 milyar dolarla 47. sırada bulunuyor.

Listeye göre, en fazla piyasa değerine sahip ilk 50 otomobil üreticisinin 16'sı Çinli şirketlerden oluşuyor.

Diğer şirketlere bakıldığında ise listede, Japonya'dan 8, ABD'den 6, Hindistan'dan 5, Almanya'dan 4, Güney Kore, Türkiye ve Tayvan'dan ikişer, İsveç, Fransa, İtalya, Hollanda ve Vietnam'dan ise birer şirket yer alıyor.