MAİB’de bayrak değişimi

Makine ihracatçılarını bir çatı altında toplamak üzere 2002 yılında kurulan ve Türkiye genelinde 26 bini aşkın üye firması bulunan Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), 16 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen seçimli genel kurulunda yeni dönem yönetimini belirledi. İki dönemlik başkanlık sürecinin sonunda Türkiye Makina Federasyonu’nun (MAKFED) başkanlığını üstlenen Kutlu Karavelioğlu’nun ardından, yapılan seçim sonucunda Sevda Kayhan Yılmaz, MAİB’in yeni yönetim kurulu başkanı oldu.

“Uzun yıllara dayanan bir çabanın sonucu”

Yılmaz, sektörün ulaştığı uluslararası marka gücü ve itibarın uzun yıllara yayılan ortak bir çabanın ve stratejik bir yol haritasının sonucu olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Makine imalat sanayi, tüm imalat ekosisteminin verimliliğini, rekabet gücünü ve teknolojik derinliğini belirleyen temel bir kaldıraç işlevi görmektedir. Üretimin niteliğini tayin eden, diğer sektörlerin dönüşüm hızını ve kapasitesini doğrudan etkileyen bu yapı, sanayimizin bütüncül gelişiminin de ana taşıyıcı kolonlarından biridir. Sektörümüzün rekabetçilik anlamında bugün ulaştığı seviye; yalnızca kendi iç dinamiklerinin değil uzun yıllara yayılan ortak bir çabanın, paydaşlar arası güçlü eşgüdümün ve stratejik bir yol haritası etrafında şekillenen kararlı bir ilerleyişin sonucudur. Bu yıl 25. yaşını dolduracak olan Birliğimizde önceki dönem yönetimlerimizin ortaya koyduğu birikim, kurumsal hafıza ve stratejik yönelim, yeni dönemde de aynı anlayışla korunarak ileri taşınacaktır. Sektörümüzün uluslararası konumunu daha da tahkim edecek adımları, aynı ortak akıl ve kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”

“Son 8 yılda ihracat dolar bazında yüzde 90 arttı”

MAİB başkanı olarak görev süresini tamamlayan Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Başkanı Kutlu Karavelioğlu ise şöyle konuştu:

“Makine sektörü son 25 yılda rekabet anlayışını ve üretim yapısını köklü biçimde dönüştüren; son teknolojik ürünlerin yanı sıra kurulum, entegrasyon, bakım onarım ve modernizasyon gibi satış sonrası hizmetler ihraç edebilen bir yapıya dönüşmesini sağlayan hızlı bir gelişim sergiledi. Birliğimizin kurulduğu 2002 yılında 3,6 milyar dolar olan makine üretimimiz 54,4 milyar dolara, yıllık 1,9 milyar dolarlık makine ihracatımız 28,7 milyar dolara yükseldi. Pandemiden küresel ticaret savaşlarına, depremden bölgesel çatışmalara, resesyon süreçlerinden arz şoklarına kadar pek çok sarsıcı süreci içeren son sekiz yılda, bu dönüşümün belirgin biçimde hızlandığına tanıklık ettik. Bu süreçte ihracatın yüzde90’a yakın bir artışla 15 milyar dolar seviyesinden 29 milyar dolar seviyelerine gelmesi ve teknoloji sınıfındaki gelişime bağlı olarak birim değerlerdeki yükseliş, yapısal değişimin en somut göstergeleri oldu.”