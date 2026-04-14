Mart ayında otomotiv sektöründe talep yavaşladı

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, konuyla ilgili “Enflasyondan arındırılmış verilere baktığımızda, ilan fiyatlarındaki düşüş eğiliminin mart ayında da sürdüğünü ancak bu düşüşün hız kestiğini gözlemliyoruz. Mart ayında özellikle bayram öncesi dönemde piyasada bir hareketlilik yaşandı. Bayram sonrasında ise altın fiyatlarındaki düşüşle birlikte talepte bir miktar geri çekilme gözlemledik. Bu dönemde bazı tüketicilerin araçlarını satarak altına yöneldiğini ve araç almak isteyenlerin de beklemeyi tercih ettiğini söyleyebiliriz. ODMD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) verilerine göre de sıfır araç pazarı mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre %13 daraldı. Bu göstergeler, piyasadaki yavaşlamayı destekliyor. Önümüzdeki dönemde tüketici yatırım tercihlerindeki değişimler ve finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ikinci el araç talebini etkilemeye devam edecek” ifadesinde bulundu.

26 yıldır 2. el otomobil piyasasının nabzını tutan arabam.com’un mart ayı ilanlarında ise trendler şöyle gelişti:

İlanlarda en çok görülen marka ve modeller



Mart ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu. Model bazında bakıldığında ise mart ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Corolla, Focus, Astra, Passat, Civic, Polo ve Corsa oldu.

1.000.000 TL altı araç ilanları ağırlığını koruyor



arabam.com verilerine göre, mart ayında 600.000 TL’ye kadar olan araçların ilan oranı %31 olurken, 600.001-1.000.000 TL aralığındaki araçlar %26, 1.000.001-1.400.000 aralığındakiler %19, 1.400.001-1.700.000 TL aralığındakiler %9, 1.700.000 TL ve üzerindekiler ise %14 oranında pay aldı.

İlanlardaki yaş aralıkları



Mart ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, %25,7 olarak gerçekleşti. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı %16,7 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçların oranı %30,4 oldu. 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı %11,3 olarak kaydedildi. 20 yaş ve üzerindeki araçlar ise %15,9 oranında pay aldı.



Yakıt tipine göre araçların ilan oranları



arabam.com’da ilana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, mart ayında LPG’li araçların ilan oranı %1,3 puan artışla %18,3 seviyesine yükseldi. Diğer yakıt tiplerinde ise değişimler çok sınırlı kaldı; benzinli araçların ilan oranı %30,8, dizel araçların ilan oranı %47,1, elektrikli araçların ilan oranı %1,4 ve hibrit araçların ilan oranı %2,4 olarak kaydedildi.