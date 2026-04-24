Merkez Bankası rezervleri 174,5 milyar dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 17 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 552 milyon dolar artarak 174 milyar 467 milyon dolara yükseldi.

24.04.2026 14:51
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 17 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 246 milyon dolar azalışla 61 milyar 821 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 10 Nisan'da 64 milyar 67 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 5 milyar 800 milyon dolar artışla 106 milyar 847 milyon dolardan 112 milyar 647 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 17 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 552 milyon dolar artışla 170 milyar 915 milyon dolardan 174 milyar 467 milyon dolara çıktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı

Almanya'da iş dünyası güveni Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi

Almanya'da iş dünyası güveni Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi

Renaut Group ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Renaut Group ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

