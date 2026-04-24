New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin iyimserlik yeniden güçlenirken haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi yatay seyirle 49.320,29 puan oldu.
S&P 500 endeksi yüzde 0,40 artışla 7.136,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 kazançla 24.616,56 puana çıktı.
Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı ve bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin İran ile ABD arasındaki ateşkes sürecine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ı ziyaret edeceğine dair haberler piyasalarda olumlu karşılandı.
Söz konusu haberler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta uzatılacağını açıklamasının ardından geldi.
Bu gelişmelerle birlikte, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların etkisiyle savaş öncesi seviyelerin hala üzerinde seyreden petrol fiyatlarında bir miktar gevşeme görüldü.
Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 0,43 azalışla 104,6 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 1,22 azalarak 94,7 dolardan alıcı buldu.
Şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcılar tarafından takip edilirken, dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan Amerikan çip üreticisi Intel’in ikinci çeyreğe ilişkin gelir beklentisinin tahminleri geride bırakması sonrası hisseleri yüzde 23'ün üzerinde değer kazandı.