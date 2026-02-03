Nintendo'dan bilanço değerlendirmesi

Japonya'da oyun konsolu üreticisi Nintendo, Nisan-Aralık 2025 döneminde 358,8 milyar yen (2,3 milyar dolar) net kar elde etti.

3.02.2026 15:31:260
Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi Nintendo, Nisan 2026'da sona erecek 2025 mali yılına ait güncel bilanço verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre firmanın net karı, Nisan-Aralık 2025 döneminde önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51,3 artışla 358,8 milyar yen (2,3 milyar dolar) oldu. Dokuz aylık dönemde şirket toplam satış gelirlerini 1,91 trilyon yene (12,2 milyar dolar) çıkarması dikkati çekti.

Bilançolardaki gelir artışlarında geçen yıl piyasaya çıkarılan "Switch 2" oyun konsoluna yönelik küresel bazda güçlü talebin etkili olduğu aktarıldı. Açıklamada "şirketin en popüler konsolu" şeklinde nitelendirilen cihaz, söz konusu dönemde dünya genelinde 17,37 milyon adet satıldı. "Mario Kart World" gibi Switch 2 konsolu müşterilerine yönelik üretilen oyun yazılımlarının satış adedi ise dokuz aylık süreçte 37,9 milyonu aştı.

