Moda için daha temiz bir gelecek: İnovasyonla su israfını azaltmak

Dijital baskı ve geri dönüşümdeki yeni teknolojiler su tüketimini önemli ölçüde azaltarak moda endüstrisine daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru uzanan bir yol sunuyor.

Tek Bir Kot Pantolon Üretimi İçin 3,781 Litre Su Gerekiyor

Hepimizin mükemmel kesime, mükemmel renge ve sanki bizim için yapılmış gibi hissettiren tarza sahip bir kot pantolonu vardır. Ancak biraz daha yakından baktığımızda, bu sürecin göründüğü kadar mükemmel olmadığını fark edebiliriz. Neden mi? Çünkü tek bir kot pantolonu üretmek için yaklaşık 3,781 litre(1) su gerekiyor, bu miktar da ortalama 50 küveti(2) doldurabiliyor! Sektör büyümeye devam ettikçe giysi üretiminin çevresel maliyeti artarken özellikle de su israfı, giderek daha acil bir sorun haline gelmeye devam ediyor. Bu israfı azaltmak, moda sektörü için daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmada kritik öneme sahip.

Tekstil sektörü üretim süreçleri nedeniyle Türkiye'de de önemli çevresel etkiler yaratıyor. Türkiye'de, evsel ve endüstriyel atıklar birlikte ele alındığında, yılda 600.000 ton tekstilin(3) çöpe gittiği toplamda ise 1,8 milyon ton (4) tekstil üretildiği görülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından hazırlanan bir rapor; depolama alanlarının %5'inin tekstil atıklarından oluştuğunu, bu atıkların %15'inin geri dönüştürülebildiğini, geri kalanının ise çöplüklere gönderildiğinin altını çiziyor (5). Çöpe atılan tekstil atıklarının geri kazanılması ise önemli bir enerji tasarrufu potansiyeli sunuyor. Kısa süre önce yapılan bir araştırmaya göre; sadece çöpe giden polyester ve pamuklu ürünler yeniden kullanılsaydı, Türkiye pamuktan yılda yaklaşık 13,1 milyar kilowatt saat, polyesterden ise 14 milyar kilowatt saat tasarruf sağlayabilirdi (6).



Türkiye’nin uluslararası ticaretteki güçlü konumu, sürdürülebilir dönüşüm potansiyelini de artırıyor. Piyasa analizleri ve raporlar sürdürülebilirliğin artan öneminin altını çiziyor. Analizlerin odak noktasında; teknoloji kullanımı, geri dönüştürülmüş malzemelerin benimsenmesi, su ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlar ile organik ham maddelerin kullanımının artırılması yer alıyor.

Araştırmalara göre, küresel tekstil otomasyon pazarı 2025-2029 yılları arasında yıllık ortalama %3,2 büyüme oranıyla 664 milyon dolar hacmine ulaşacak (7). Bu paralelde Türkiye'nin önünde de; sürdürülebilir modaya geçiş, çevresel etkiyi azaltmak ve uluslararası rekabet gücünü korumak gibi önemli konu başlıkları bulunuyor.



Tüm Dünyada Giysilerin %1'inden Azı Geri Dönüştürülüyor

Giysi üretiminin küresel su kirliliğinin %20'sinden sorumlu olduğu tahmin ediliyor (8). AB'de bu endüstri kişi başına 355 kilogram karbondioksit emisyonuna neden oluyor (9). Avrupa Parlamentosu Araştırma Servisi'ne göre ise giysilerin %1'inden azı geri dönüştürülüyor (10).

Giysi üretiminde su israfı ham maddelerle başlıyor. Tekstil ürünleri çok fazla su gerektiren pamuktan dokunuyor. Sadece 1 kilogram ham pamuk üretmek 7.000 ile 29.000 litre arasında su gerektirirken (11), tahıl üretimi kilogram başına sadece yaklaşık 1.827 litre (12) suya ihtiyaç duyuyor, boyanmış pamuk ise kilogram başına 150 litreye kadar su gerektirebiliyor (13).

Monna Lisa Su Kullanımını %97'ye Kadar Azaltıyor

Pigment mürekkep kullanan Epson Monna Lisa ML-13000 gibi bazı modern dijital yazıcılar tüm süreci basitleştiriyor ve su tüketimini geleneksel tekstil baskı yöntemlerine kıyasla %97'ye kadar azaltıyor (14).

Dijital tekstil baskısı aynı zamanda butik üretime de olanak tanıyor. Bu sayede; düşük baskı hacimleri için uygun olmayan ve genellikle aşırı üretime yol açan geleneksel analog süreçlerin neden olduğu gereksiz su ve tekstil atıkları ortadan kaldırılmış oluyor.

Bu tipteki dijital yazıcılar kompakt yapılarıyla ihtiyaç duyulan her yere kolayca yerleştirilebiliyor; bu özellikleri de tedarik zincirini kısaltarak tüketim noktasına yakın üretimi mümkün kılıyor. Cihazların kompakt yapıları aynı zamanda nakliye gereksinimlerini de azaltıyor.

“Dry Fiber Teknolojisi” Kullanılmış Giysilerin Geri Dönüşümünü Sağlıyor

Epson’un araştırmaları baskı teknolojisinin ötesine uzanıyor. Dry Fiber Teknolojisi prototipi, kullanılmış tekstil ürünlerini su kullanmadan yeniden kullanılabilir elyaflara dönüştürüyor ve bu elyaflar sadece orta düzeyde nem kullanılarak dokunmamış kumaşlara dönüştürülebiliyor (15). Bu teknoloji benimsenirse, endüstrinin iki büyük sorununun çözümüne yardımcı olabilir: "Üretim için gereken yüksek su hacminin azaltılması ve giysilerin geri dönüşümü".

Moda Tasarımcısı Yuima Nakazato ve “Dry Fiber Teknolojisi”

Japon moda tasarımcısı Yuima Nakazato, bu teknolojinin potansiyelini göstermek için haute couture çalışmalarına kullanılmış giysilerden oluşan dokunmamış kumaşı entegre eden bir teknik uyguladı ve bu kumaş, Paris Haute Couture Haftası'nda sergilendi. Dry Fiber Teknolojisi, Yuima Nakazato'nun daha düşük çevresel etkiye sahip, malzemenin döngüselliğinden yararlanan ve yüksek kaliteli, özel tasarım kıyafetler sunan bir üretim süreci izlemesini sağlıyor.

Bir dahaki sefere bir giysi seçerken bu ürünün arkasındaki inovasyonu düşünün. Bilinçli seçimlerin, sorumlu üretimi teşvik ettiğini ve bu bilincin çevremizi gelecek nesil için korumaya yardımcı olduğu düşünün.

