ODTÜ70: Ekosistemi harekete geçiren bir yatırım modeli

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. işbirliğiyle kurulan fon, özellikle ODTÜ ekosisteminden doğan derin teknoloji ve yüksek katma değerli girişimlere yatırım yapmayı hedeflerken; elde edilen getirinin bir kısmını ODTÜ Geliştirme Vakfı’na aktararak üniversite ekosistemine sürdürülebilir bir kaynak yaratmayı amaçlar.

ODTÜ70, klasik bir girişim sermayesi fonu olmanın ötesinde, akademi–girişim–sermaye üçgeninde uzun vadeli bir değer üretim modeli sunar. ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil sorularımızı yanıtladı.

ODTÜ70 fikri ilk ortaya çıktığında bu kadar ilgi göreceğini öngörüyor muydunuz?

Tabi ki ciddi bir ilgi bekliyorduk ama açıkçası oluşan ilginin ölçeği ve hızı beklentimizin üzerinde oldu. ODTÜ70’in mezunlar, akademi ve kurumsal tarafın aynı anda bu kadar sahiplenmesi bizim için de önemli bir gösterge oldu. Bu ilgi, Türkiye’de üniversite bağlantılı, doğru kurgulanmış yatırım modellerine ciddi bir ihtiyaç olduğunu net biçimde ortaya koydu.

ODTÜ70’yi klasik girişim sermayesi fonlarından ayıran temel fark nedir?

ODTÜ70, bir yatırım fonu olmanın ötesinde sürdürülebilir bir üniversite sermaye modeli. Getirinin bir kısmının ODTÜ Geliştirme Vakfı’na aktarılmasıyla yatırım ve bağış mekanizmalarını aynı yapı içinde birleştiriyoruz. Bu yönüyle hem finansal hem de kurumsal açıdan uzun vadeli değer üretmeyi hedefleyen farklı bir model sunuyoruz.

ODTÜ70’ye ilgi gösteren yatırımcı profili nasıl şekilleniyor?

ODTÜ70’ye özellikle Ar-Ge ve tasarım merkezi olan veya teknoparklarda yer alan şirketlerden ciddi bir ilgi gördük. Bu şirketler, yatırım yükümlülüklerini doğru bir çerçevede değerlendirirken aynı zamanda ODTÜ’ye katkı sağlamayı anlamlı buldular. ODTÜ mezunlarının da sürece aktif katılımı, fonun aidiyet temelli bir yapı olarak algılandığını gösteriyor.

ODTÜ70’ye ilginin bu kadar yüksek olmasını neye bağlıyorsunuz?

Bence ilginin temel nedeni ODTÜ70’nin net bir yere oturması. Ne yalnızca bir bağış modeli ne de klasik bir finansal fon. Yatırımcılar burada hem yüksek teknolojiye yatırım yapabildiklerini hem de somut bir ekosistem etkisinin parçası olduklarını görüyor. Bu netlik güven yaratıyor.

ODTÜ70’nin ekosistemdeki rolünü tek cümleyle nasıl tanımlarsınız?

ODTÜ70’nin rolü, iyi teknolojiyi doğru zamanda doğru sermayeyle buluşturmak. Erken aşamada görünmeyen, büyüme aşamasında ise yalnız kalan girişimlerin yanında duran; süreci başından sonuna kadar takip eden bir yapı kuruyoruz.

Ekosistemde sıkça “dealflow sıkıntısı” konuşuluyor. Siz bu konuda ne öngörüyorsunuz?

Genel ekosistemde böyle bir tartışma var; ancak ODTÜ70 için tablo biraz farklı. Çünkü biz girişimcilere çok yakınız. ODTÜ’de girişimcilik, fikir aşamasından itibaren üniversitenin doğal bir parçası. Öğrencilerden akademisyenlere, mezunlardan teknokent firmalarına kadar sürekli bir üretim hattı var ve biz bu hattın içinde yer aldığımız için ekosistemde konuşulan yatırım yapacak firma bulamama sıkıntısı bizim için geçerli görünmüyor.

ODTÜ70 akademi ile yatırım dünyası arasında nasıl bir köprü kuruyor?

Akademik bilginin ticarileşmesi Türkiye’de hâlâ önemli bir eşik. ODTÜ70, akademisyenleri, mezun girişimcileri ve yatırımcıları aynı değerlendirme ve mentorluk mekanizmaları içinde buluşturuyor. Her temas, potansiyel bir spin-off’un veya derin teknoloji girişiminin ilk adımı olabiliyor.

Fonun yatırım takvimi nasıl şekilleniyor?

Hazırlık sürecini bilinçli şekilde derin tuttuk. İlk yatırımlarımıza ilk çeyrekte başlamayı planlıyoruz. Bu süreyi yalnızca fon toplamak için değil, doğru girişim değerlendirme süreçlerini netleştirmek ve değerlendirme süreçlerini sağlam bir zemine oturtmak için kullandık.

Son dönemde savunma ve derin teknoloji alanlarına artan ilgiyi nasıl yorumluyorsunuz?

Türkiye’de savunma ve ileri teknoloji artık yalnızca sektör değil, stratejik bir yetkinlik alanı. Bu alanlardaki kurumsal ilgi ve liderlik, ODTÜ70’nin yatırım odağıyla doğal bir kesişim oluşturuyor. ODTÜ’nün bu alanlardaki akademik birikimi ve insan kaynağı, fonun en önemli avantajlarından biri.

Önümüzdeki dönemde ODTÜ70 için en kritik öncelik ne olacak?

En kritik öncelik, doğru ilk yatırımları yapmak. İlk yatırımlar yalnızca fonun performansını değil, kültürünü ve algısını da belirler. Bu nedenle hızlı değil, doğru büyümeye; güçlü ekipleri, gerçek teknoloji derinliği olan ve küresel ölçekte ölçeklenme potansiyeli taşıyan girişimleri seçmeye odaklanıyoruz.

ODTÜ70 ile ilgilenen yatırımcılar veya girişimciler size nasıl ulaşabilir?

ODTÜ70’ye ilgi duyan yatırımcılar ve girişimciler için erişilebilir ve canlı bir iletişim hattı kurduk. www.odtu70.vc üzerinden bize ulaşan tüm talepler fon ekibi tarafından doğrudan takip ediliyor ve hızlıca geri dönüş alıyor. Ekosistemle sürekli temas halinde olmayı ODTÜ70’nin temel çalışma prensiplerinden biri olarak görüyoruz.