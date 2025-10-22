OSB’ler Kıbrıs'ta buluşacak

Türkiye’nin sanayideki teknoloji ve inovasyon gündemini belirleyen OSB Teknoloji Zirvesi, bu yıl “Geleceğin sanayisini bugünden tasarlıyoruz!” temasıyla 5. kez kapılarını açıyor. Dijitohum ev sahipliğinde, 24-26 Ekim 2025 tarihleri arasında Kıbrıs’ta gerçekleşecek zirveye Türkiye’nin dört bir yanından 40 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcisi ile 15 teknoloji şirketi katılacak.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Üç gün sürecek etkinlik, OSB’lerin dijital dönüşüm yolculuğuna yön veren fikirlerin, projelerin ve iş birliklerinin merkezi olmayı sürdürüyor. Zirve programında; paneller, teknik oturumlar ve networking etkinlikleri ile sanayide teknoloji odaklı dönüşümün en güncel konuları ele alınacak.

Rekabet gücünü etkiliyor

Bu yılki zirvede; veri merkezi ve haberleşme altyapıları, dijitalleşme, akıllı altyapılar, yeşil enerji çözümleri, siber güvenlik ve geleceğin OSB modelleri gibi sanayinin rekabet gücünü doğrudan etkileyen kritik konular detaylıca incelenecek. Dijitohum Kurucusu Engin Işık, zirvenin önemini şu sözlerle vurguladı: “OSB’ler sadece üretim merkezleri değil, aynı zamanda teknoloji ve inovasyon üsleri olmalı. Bu zirve, bölgelerimizin rekabet gücünü artıracak çözümleri ve yol haritalarını oluşturmak için eşsiz bir platform sunuyor. Amacımız, sanayimizi geleceğe hazırlayacak akıllı ve sürdürülebilir altyapıları bugünden tasarlamak.”

Zirvede buluşma

OSB Teknoloji Zirvesi, yerli ve global teknoloji devlerini ağırlıyor. Schneider Electric, Senkron Digital ve Turkcell DBS ana sponsor olarak zirvedeki yerini alırken; Exclusive Network, Fortinet, Genetec, HPE, Juniper, Philips Signify, TD Synnex, Vivotek gibi global teknoloji markaları da sunumlarıyla katılımcılarla buluşacak. Ayrıca Boreas, İnput Teknoloji, Masternet, SAMM, Sigmacert Global ve Sirius gibi Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri de zirvede OSB’lere yönelik en güncel çözümlerini sergileyecek. Dijitohum tarafından geliştirilen Merkezi Yatırım Modeli, OSB’lere teknolojik dönüşüm süreçlerinde önemli maliyet avantajları ve verimlilik sağlıyor. Model; nitelikli iş gücünün optimum kullanımı, münferit yatırımların önlenmesi ve toplu satın alma gücüyle maliyetlerin azaltılması olmak üzere üç temel alanda öne çıkıyor. Bu yaklaşım, OSB’lerin teknolojik dönüşüm süreçlerini daha sürdürülebilir ve rekabetçi hale getiriyor.