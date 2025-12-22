Paramount pes etmiyor: Warner Bros. için Ellison’ın milyarlarca dolarlık güvencesi masada

Milyarder Larry Ellison, Paramount'un Warner Bros. Discovery için verdiği teklife 40,4 milyar dolarlık kişisel garanti verdi.

Medya ve eğlence şirketi Paramount, Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini sürdürürken, milyarder iş insanı Larry Ellison, teklifin 40,4 milyar dolarlık öz sermaye finansmanı için kişisel garanti verdi. Şirketten yapılan açıklamada, Paramount'un Warner Bros. Discovery tarafından dile getirilen endişeleri gidermek amacıyla teklifini revize ettiği bildirildi.

Açıklamada, Paramount'un Warner Bros. Discovery'nin hisselerinin tamamını hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini sürdürdüğü belirtilerek, Oracle'ın kurucusu ve Paramount'un kontrol hissedarı olan Larry Ellison'ın, teklifin 40,4 milyar dolarlık öz sermaye finansmanı ile Paramount'a karşı doğabilecek her türlü tazminat talebi için geri dönülemez kişisel garanti vermeyi kabul ettiği aktarıldı.

Warner Bros. Discovery'nin, Paramount'un önceki tekliflerinde yer alan Ellison ailesi tröstü tarafından sağlanan tam öz sermaye teminatının yetersiz olduğunu ileri sürdüğü kaydedilen açıklamada, bu iddianın söz konusu tröstün Ellison'ın varlıklarının büyük bölümünü elinde bulundurmasına rağmen dile getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Warner Bros. Discovery'nin tek çözümün Ellison'dan kişisel garanti alınması olduğunu savunduğuna işaret edilerek, Paramount'un da bu doğrultuda teklifini revize etmeyi tercih ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paramount Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi David Ellison, şirketin Warner Bros. Discovery'yi satın alma konusundaki kararlılığını defalarca ortaya koyduğunu belirterek, hisse başına 30 dolarlık tamamen nakit teklifin Warner Bros. Discovery hissedarları için en yüksek değeri sunduğunu ifade etti.

Paramount, 8 Aralık'ta Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu. Paramount'un söz konusu teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından gelmişti.

Netflix, 5 Aralık'ta Warner Bros.'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu, geçen hafta şirketin hissedarlarına Paramount'un yaptığı satın alma teklifinin reddedilmesi ve Netflix ile varılan anlaşmanın desteklenmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

