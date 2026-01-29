- "Pay piyasasında yüzde 36-37 yabancı yatırımcı oranı bulunuyor"

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, yurt içi piyasalar açısından geçen yılın, küresel gelişmeler de dikkate alındığında iyi bir yıl olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan AA muhabirine yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarındaki gelişmeler, yatırımcı sayılarındaki değişim, halka arzlar, uluslararası işbirlikleri ve kripto varlıklara yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl 18 şirketin halka arz edildiğini söyleyen Arıkan, yatırımcı sayısında son yıllarda yaşanan artışa dikkati çekti.

Kovid-19 salgını öncesinde pay piyasasında yatırımcı sayısının 1-2 milyon aralığında seyrettiğini hatırlatan Arıkan, "Bu sayı 2021-2022'den itibaren ivmelenerek arttı ve 8,5 milyonlara kadar geldi. Pay piyasasındaki bu doğrudan yatırımcı sayısı zaman içerisinde 7 milyonlara gelerek bu seviyede uzun bir süre seyretti. Daha sonrasında en fazla 6,5 milyona kadar bir gerileme yaşandı. 2025 yılı, pay piyasası yatırımcı sayısının daha çok yatay seyrettiği bir yıl oldu." dedi.

Arıkan, yatırım fonlarında ise yatırımcı sayısının ciddi artış gösterdiğini belirterek, sayının 6 milyona yaklaştığını ve fonlara yatırım yapılmasını önemsediklerini ifade etti.

Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğrudan pay senedi almak finansal okuryazarlığın daha üst bir seviyede olmasını gerektiriyor. Şirketlerin paylarının değerlemesiyle ilgili daha doğru analiz yapmayı gerektirebiliyor. Ancak yatırım fonları zaten profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilen bir yatırım aracı. Yatırım fonlarına yatırım yapılması yatırımcılar için daha doğru bir yol olabiliyor."

- "Halka açık şirket sayısının önümüzdeki yıllarda artmasını arzu ediyoruz"

Arıkan, 2025 yılında halka arz sayısının önceki yıllara göre nispeten sınırlı kaldığını, buna karşın geçmiş dönemlerle kıyaslandığında daha olumlu bir görünüm sergilendiğini söyledi.

Borsada işlem gören halka açık şirket sayısının 600'e yaklaştığını belirten Arıkan, "Borsada işlem gören şirket sayısının önümüzdeki yıllarda binlere ulaşmasını arzu ediyoruz. Bunun Anadolu’ya tabana yaygın şekilde yayılması çok önemli. Hem pay ihraç eden şirketlerin hem de bu araçlara yatırım yapan yatırımcıların artması büyük değer taşıyor." diye konuştu.

2026 yılının halka arzlar açısından hızlı başladığını belirten Arıkan, yılın başında dört yeni halka arzın gerçekleştirildiğini kaydetti.

MKK’de toplam kayıtlı yatırımcı sayısına ilişkin bilgi veren Arıkan, "Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK) yatırımcı sicil numarası tanımlı ve yatırım ekosistemi içerisinde herhangi bir enstrümana yatırım yapmış kayıtlı yatırımcı sayısı 38 milyona erişti. Mevcut bakiyeli yatırımcı sayısı ise 10,5-11 milyon arasında seyrediyor." dedi.

- MKK, nisan ayında uluslararası büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak

MKK Genel Müdürü Arıkan, finansal piyasalara ilişkin verileri kayıt altında tutan merkezi güvence deposu olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, uluslararası işbirliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada merkezi saklama alanında beş farklı birlik bulunduğunu ifade eden Arıkan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibarıyla bu alanda stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Geçen yıl Dünya Merkezi Saklama Kuruluşları Forumu (WFC) başkanlığını üstlendiklerini ve Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği'nin 2023’ten bu yana dönem başkanlığını yürüttüklerini hatırlatan Arıkan, Afrika ve Orta Doğu ülkeleriyle de yakın temaslarının bulunduğunu belirtti.

2024 yılı ekim ayında Afrika, Orta Doğu ve Avrasya’dan 40’ı aşkın ülkeyi İstanbul’da ağırladıklarını anımsatan Arıkan, bu yıl nisan ayında Asya-Pasifik bölgesinin de katılımıyla daha geniş kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını bildirdi.

Arıkan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek Merkezi Saklama Kuruluşları Zirvesi İstanbul 2026 kapsamında 60’a yakın ülkeden 70’i aşkın merkezi saklama kuruluşu temsilcisini ağırlayacaklarını belirterek, "Ülkemizin İstanbul Finans Merkezi vizyonuna hizmet edecek önemli bir organizasyon olacağını düşünüyoruz. Uluslararası finansal altyapı entegrasyonları bizim gibi kurumlar üzerinden kuruluyor." dedi.

- "2026'da e-GKS’nin gelişimini sürdüreceğiz"

Ekrem Arıkan, MKK'nin Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu olarak faaliyet göstermesinin yanında Ar-Ge merkezi olarak çalıştığını ve geliştirdikleri projelerin yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasalarında dikkat çektiğini belirtti.

Kurumsal Yönetim Hizmetleri kapsamında, Kamuyu Aydınlatma Platformunun (KAP) piyasalara kurumsal yönetimin en temel ilkesi olan şeffaflığı sağladığını aktaran Arıkan, "KAP zaten en bilinen hizmetlerimizden. Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) geçtiğimiz yıl Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından dünyadaki en başarılı uygulamalar arasında tüm dünyaya örnek gösterildi." diye konuştu.

Arıkan, e-GKS'nin 2020'den bu yana Endonezya sermaye piyasalarında kullanıldığını anımsatarak, bu yıl sözleşme yenilediklerini ve bu anlaşmanın süreceğini bildirdi.

Bu alanda sistem altyapılarını yenilediklerini ifade eden Arıkan, "2026'da bu sistemin gelişimini sürdüreceğiz. (Endonezya’da) 2027'den 2037'ye kadar 10 yıllığına e-GKS üzerinden genel kurul sistemleri çalıştırılıyor olacak." dedi.

Arıkan, Ar-Ge merkezinde inovasyonu önemsediklerini anlatarak, e-GKS'yi sadece halka açık şirketlerin genel kurullarına yönelik değil, aynı zamanda vakıfların, derneklerin, spor kulüplerinin de kullanabileceği şekilde geliştirdiklerini anlattı.

Geçen yıl Arjantin, Moğolistan ve Fas gibi birçok ülkeyle görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Arıkan, "Gerek e-GKS, gerek KAP, gerek de Merkezi Kaydi Sistemimiz, yani bütün piyasaların ve yatırımcı verisinin üzerinde çalıştırdığımız sistemler önemli ilgi uyandırıyor. Bu sistemlerin hepsini kendimiz geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Arıkan, şu ana kadar 72 Ar-Ge projesi geliştirdiklerini belirterek, "Aynı zamanda uygulama ve geliştirme kapasitesini artırdık. Türkiye genelinde Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan 73. şirket olduk." diye konuştu.

- "Pay piyasasında yüzde 36-37 yabancı yatırımcı oranı bulunuyor"

Arıkan, yabancı yatırımcının yurt içi piyasalara erişimiyle ilgili birtakım yeni projeler yürüttüklerini belirtti.

Yurt dışında yerleşik yatırımcıların hesap açma işlemlerinin kolaylaşması ve daha hızlı yapılabilmesi için geliştirilen Merkezi Doküman Yönetim Sistemi'nin (MDYS) üzerinde çalıştıklarını belirten Arıkan, bu sistemin örnek bir çalışma olduğunu kaydetti.

Pay piyasasında yabancı yatırımcı oranının yüzde 36-37 seviyelerinde seyrettiğini belirten Arıkan, yatırım fonları, devlet iç borçlanma senetleri gibi birçok yatırım aracının da yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Arıkan, devlet iç borçlanma senetleri portföy değerinin 2,4 trilyon liraya ulaştığını bildirerek, "Bunun yaklaşık yarısı yabancı yatırımcıda bulunurken, bu rakamın yaklaşık yarısı da omnibus hesaplarda yer alıyor." dedi.

- "Kripto varlık platformlarındaki yatırımcı sayısı bu yıl yapılacak çalışmayla daha da netleşecek"

Ekrem Arıkan, kripto varlıkların tüm dünyada yakından takip edilen bir yatırım aracı olduğunu ve dikkat çekici bir noktaya geldiğini kaydetti.

Kripto varlıkların ülkemizde geçen yıl yapılan regülasyonla artık kayıtlı bir yatırım aracı şeklinde düzenlendiğini ifade eden Arıkan, kripto varlıklarla ilgili çalışmalarının çok yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Arıkan, "Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi isimli yeni bir sistem geliştirdik. Tüm dünyaya örnek olabilecek şekilde regülasyonu ve çalışmaları sürüyor." diye konuştu.

Türkiye’de kripto varlıklara ilişkin düzenlemelerin uluslararası ölçekte örnek alınabilecek bir seviyeye ulaştığını belirten Arıkan, payları ihraç edilen geleneksel ürünlerde dayanak varlığın net olduğunu ancak kripto varlıklarda bu yapının farklılık gösterdiğini söyledi.

Arıkan, MKK'nin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan düzenlemelerle bu konuda önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, "Hem kripto varlık piyasasında alım satım platformlarından yapılan raporlamalarla verileri almaya başladık, hem de saklama tarafını üstlenecek olan saklama kuruluşlarından alacağız." dedi.

Bu yıl içerisinde yatırımcıların, hangi platformda ne kadar kripto varlığı varsa e-YATIRIMCI uygulaması üzerinden takip edebilir duruma geleceğini söyleyen Arıkan, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarından toplanan veriler ve alınan bilgiler çerçevesinde kripto varlık platformlarındaki yatırımcı sayısının 4 milyonun üzerinde seyrettiğini kaydetti.

Yatırımcı sayısının henüz tam olarak netleşmediğini belirten Arıkan, "2026'da daha da netleşecek. Yaklaşık olarak yatırımcı sayısı 4 milyonlarda ama bunun da hepsi bakiyeli değil." ifadesini kullandı. Arıkan, kripto varlık platformlarındaki bakiyeli yatırımcı sayısının 3 milyonun üzerinde seyrettiğini, 1700 civarında kayıtlı kripto varlık türü bulunduğunu, bunların 1400 kadarının işlem gördüğünü aktardı.

Bu yıl yapacakları çalışmayla bu alandaki rakamların çok daha net bir hale geleceğini kaydeden Arıkan, şu bilgileri verdi:

"Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları hem saklama kuruluşu hem de platform olarak bulunuyor. Platform olarak 45 ila 50 arasında fakat bazıları entegrasyonunu tam olarak tamamlayamadı, saklama kuruluşu olarak 8-9 tane entegrasyonunu tamamlayan var. Özellikle böyle muğlak sayılarla konuşmayı tercih ediyorum, rakamlar daha sonra net bir hale gelecek."

Arıkan, yurt içi piyasalar açısından 2025 yılının, küresel gelişmeler de dikkate alındığında, iyi bir yıl olarak değerlendirebileceğini sözlerine ekledi.