Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (21 Mayıs 2026)

Dün günü 14.012,01 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 28,05 puan ve yüzde 0,20 artışla 14.040,06 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 112,48 puan ve yüzde 0,80 düşüşle 13.899,53 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.869,34 puanı, en yüksek 14.063,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,50, mali endeks yüzde 1,16 ve hizmetler endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 21'i yükselirken 76'sı düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Aselsan ve Koç Holding oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,78, bileşik getirisi yüzde 43,74 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1630, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 159,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,6160 liradan, avro 53,2280 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,28 azalışla 4 bin 531 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,2 azalışla 101,1 dolardan işlem görüyor.