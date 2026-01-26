Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (26 Ocak 2026)

Cuma günü 12.992,71 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 63,38 puan ve yüzde 0,49 azalışla 12.929,33 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,67 puan ve yüzde 0,22 kazançla 13.021,38 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.886,22 puanı, en yüksek 13.088,83 puanı gördü. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,2, sanayi endeksi yüzde 1,01 değer kazanırken mali endeks yüzde 0,78, hizmetler endeksi yüzde 0,22 azaldı. Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükselirken 47'si düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Astor Enerji oldu.

- Altının ons fiyatı 5 bin 86 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 32,21, bileşik getirisi yüzde 34,81 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1870, sterlin/dolar paritesi 1,3670 ve dolar/yen paritesi 153,6 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 43,3760 liradan, avro 51,5040 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 5 bin 85 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 azalışla 65,2 dolardan işlem görüyor.