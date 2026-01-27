Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (27 Ocak 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 değer kaybederek 13.097,86 puana indi.

27.01.2026 13:30:500
Paylaş Tweet Paylaş
Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (27 Ocak 2026)

Dün 13.177,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 47,72 puan ve yüzde 0,36 artışla 13.225,04 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 79,45 puan ve yüzde 0,60 kayıpla 13.097,86 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.086,42 puanı, en yüksek 13.262,95 puanı gördü. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,9, sanayi endeksi yüzde 0,1 ve hizmetler endeksi yüzde 0,5 değer kaybederken mali endeks yüzde 0,1 değer kazandı. Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükselirken 60'ı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

- Altının ons fiyatı 5 bin 96 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 31,98, bileşik getirisi yüzde 34,54 seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1890, sterlin/dolar paritesi 1,3700 ve dolar/yen paritesi 153,8 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 43,4000 liradan, avro 51,6300 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 5 bin 96 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 azalışla 64,7 dolardan işlem görüyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

"Yüksek enflasyonla mücadelede çok büyük mesafe kaydettik"

"Yüksek enflasyonla mücadelede çok büyük mesafe kaydettik"

Sabancı'da hedef: 20 milyar dolar

Sabancı'da hedef: 20 milyar dolar

“Uluslararası markalarla portföyü güçlendireceğiz”

“Uluslararası markalarla portföyü güçlendireceğiz”

Yorum Yaz