Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (30 Ocak 2026)

Dün 13.831,09 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,71 puan ve yüzde 0,16 azalışla 13.809,39 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 116,29 puan ve yüzde 0,84 kayıpla 13.714,80 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.649,11 puanı, en yüksek 13.870,14 puanı gördü. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,07, sanayi endeksi yüzde 1,93 ve hizmetler endeksi yüzde 0,82 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,51 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 27'si yükselirken 66'sı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Şişe ve Cam Fabrikaları, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

- Altının ons fiyatı 5 bin 31 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 32,00, bileşik getirisi yüzde 34,56 seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1910, sterlin/dolar paritesi 1,3740 ve dolar/yen paritesi 154,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,5030 liradan, avro 51,8650 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 6,8 düşüşle 5 bin 31 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,4 azalışla 68,6 dolardan işlem görüyor.