Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (6 Ekim 2025)

Cuma günü 10.858,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 26,35 puan ve yüzde 0,24 artışla 10.884,87 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,23 puan ve yüzde 0,36 değer kazancıyla 10.897,75 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.859,17 puanı, en yüksek 10.928,38 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,61, mali endeks yüzde 0,34 ve sanayi endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükselirken 39'u düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Destek Finans Faktoring AŞ, ASELSAN, Pegasus Hava Taşımacılığı ile Akbank oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 943 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,61, bileşik getirisi yüzde 39,96 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1670, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 150,4 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,6970 liradan, avro 48,6850 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,4 artışla 3 bin 943 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 2 artışla 65,6 dolardan işlem görüyor.