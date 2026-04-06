Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (6 Nisan 2026)

Cuma günü 12.936,35 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,63 puan ve yüzde 0,25 artışla 12.968,98 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 149,41 puan ve yüzde 1,15 artarak 13.085,76 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.960,20 puanı, en yüksek 13.106,29 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,19, hizmetler endeksi yüzde 0,97, sanayi endeksi yüzde 1,18 ve teknoloji endeksi yüzde 1,56 artış gösterdi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükselirken 13'ü düştü. 2 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN ile Tüpraş oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 695 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,53, bileşik getirisi yüzde 41,05 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1550, sterlin/dolar paritesi 1,3250 ve dolar/yen paritesi 159,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,5910 liradan, avro 51,5500 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 4 bin 695 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 azalışla 105,9 dolardan işlem görüyor.