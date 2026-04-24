Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 14,5'e indirdi

Bankadan yapılan açıklamada, iç talep dinamiklerinin mal ve hizmet arzını genişletme kapasitesine yaklaştığı belirtilirken, buna karşın enflasyon göstergelerinin henüz düşüş göstermediği kaydedildi.

Enflasyonun yıllık bazda yüzde 4-5 aralığında kalmaya devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, dış gelişmeler ve mali politika parametreleri konusunda önemli belirsizliklerin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 14,5’e indirmeye karar verdi." ifadelerine yer verildi.

Rus ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde, kısmen vergi değişikliklerine uyum sağlanması nedeniyle yavaşladığı bildirilen açıklamada, yatırım faaliyetlerinin düşük seviyede kaldığı belirtildi.

2026’da yıllık ortalama faiz oranının yüzde 14,0-14,5, 2027’de ise yüzde 8-10 aralığında olacağının varsayıldığı aktarılan açıklamada, mevcut para politikasına göre enflasyonun yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 4’e inmesinin beklendiği ifade edildi.

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasının hemen ardından politika faizini yüzde 20’ye çıkarmıştı.

Politika faizi, 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16’da tutulmuş, 2024’te art arda 4 faiz artışı yapılmıştı.

Banka, Haziran 2025’te yaptığı toplantıda, Eylül 2022’den bu yana ilk kez politika faizini düşürerek yüzde 21’den 20’ye indirmiş, yıl sonuna kadar da faizi önce yüzde 16’ya, ardından yüzde 15,5’e çekmişti.

20 Mart’ta da banka, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 15’e indirmişti.