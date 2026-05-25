Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (25 Mayıs 2026)

Cuma gününü 13.808,20 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 81,22 puan ve yüzde 0,59 artışla 13.889,42 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,12 puan ve yüzde 0,04 kayıpla 13.802,08 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.770,65 puanı, en yüksek 13.936,94 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,70 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,02, hizmetler endeksi yüzde 0,25 ve mali endeks yüzde 0,68 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62'si yükselirken, 34'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester ile ASELSAN oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,78, bileşik getirisi yüzde 43,74 oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 158,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,7210 liradan, avro 53,4750 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,3 artışla 4 bin 568 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 5,6 azalışla 95 dolardan işlem görüyor.