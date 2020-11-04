Sosyal medya şirketlerine 10'ar milyon TL ceza

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK, Türkiye’de temsilcilik açma zorunluluğuna uymayan sosyal medya kuruluşlarına 10 milyon TL idari para cezası kesti. BTK’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube ve TikTok sosyal medya ağlarının adı sayıldı. Uyum zorunluluğu süresi 2 Kasım günü sonu itibariyle sona ermişti.

Bu cezayı takip eden 30 gün içinde bu cezayı ödemekten kaçınanlara 30 milyon TL idari para cezası verilecek. Kararı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan duyurdu. Fatih Sayan, Twitter mesajında, “Yasal sürecin ilerleyişinde sosyal ağ sağlayıcılarının Ülkemize temsilci bildirimlerini yapacaklarına dair inancım tam. Bizim amacımız Dünya'da milyarlarca insana hizmet veren bu sağlayıcılarla çekişme içinde olmak değil. Amacımız; diğer ülkelerin kurallarına nasıl uyuluyor vatandaşlarının taleplerine değer veriliyorsa, Ülkemizde de aynı şekilde bir uygulama olması. Yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul eden ve Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul eden sosyal ağ sağlayıcılarına kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.” ifadesini kullandı.

İkinci kez verilen idari para cezası sonrası 30 gün içinde de ödeme gerçekleşmezse ilgili sosyal ağ sağlayıcıya reklam verilmesi yasaklanacak. Yine takip eden 3 ay içinde yükümlülükler yerine getirilmezse, internet erişim bank genişliği yüzde 50 azaltılacak.

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de yerine getirilmezse reklam verilmesi yasaklanacak.

BTK da açıklama yaptı

Fatih Sayan’ın Twitter sosyal medya ağı üzerinden yayınladığı mesajın ardından BTK’dan da yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile verilen sürenin dolduğu hatırlatıldı. Açıklamada, “BTK’ya temsilci bildiriminde bulunma zorunluluğuna başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube ve TikTok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi” bilgisi verildi. Bu arada, yasal düzenlemenin ardından Rusya merkezli “vk.com / vkontakte” ağ sağlayıcının temsilci bildirdiği açıklanmıştı.

BTK açıklamasında, Türkiye’ye benzer şekilde ABD, Almanya ve diğer bazı AB ülkelerinde kendi kanunlarına aykırı içerik ve paylaşımların kaldırılması yönünde ağ sağlayıcılara temsilci atama ve karara uymama durumunda idari para cezası uygulanması önlemleri aldığı hatırlatıldı.

BTK açıklamasında, ceza sürecinin işleyişi hakkında da bilgi verildi. Buna göre, ilk etapta verilen 10 milyon TL para cezasının tebliğ edilmesinden sonra 30 gün içinde yükümlülüklerine yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına (her birine) 30 milyon TL idari para cezası verilecek.

İkinci cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yine yükümlülükler yerine getirilmezse,

Türkiye’de yerleşik vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağa reklam vermesi yasaklanacak. Bu yasak kararı Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Reklam yasağının başlamasından itibaren 3 ay içinde yine yükümlülükler yerine getirilmezse, ilgili sosyal ağa erişimde internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurulacak. Hakimliğin izin vermesi durumunda, hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK bu kez bant genişliğini yüzde 90’a kadar daraltabilecek.

Bütün süreç sonunda uyum sağlayanlar idari para cezasının yüzde 20’sini ödeyecek

BTK açıklamasında, bütün bu süreçlerin sonunda ilgili sosyal medya ağının yasaya uyum sağlayıp yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde, kesilen idari para cezalarının yüzde 20’si tahsil edilecek. İnternet bant genişliğine müdahale de kaldırılacak.

Öte yandan, sosyal ağ sağlayıcıların uyum yükümlülükleri arasında bulunan, şikayete cevap vermeme halinde 5 milyon TL idari para cezası uygulanması hükmü de bulunuyor.

BTK açıklamasında, sosyal ağ sağlayıcılarının uyması gereken düzenlemeler hakkında da bilgi verildi. Buna göre Türkiye’de de faaliyet yürüten sosyal ağ sağ sağlayıcıları,

• Türkçe yapılan başvuruların Türkçe cevaplanması.

• Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinde başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap verme zorunluğu.

• Sosyal ağ sağlayıcı kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlamak zorunda.

• Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

• Sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.