SPK ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında finansal okuryazarlık alanında işbirliği

SPK'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu protokole ilişkin tören Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapıldı.

Protokol, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ile SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül tarafından imzalandı.

Burada konuşan Gönül, toplumun finansal açıdan güvenliğini güçlendirmek ve finansal okuryazarlık kapasitesini daha ileri bir seviyeye taşımak adına önemli bir adımı birlikte atmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Bu protokol kapsamında yürütülecek eğitimler ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin, yalnızca belirli bir kesimin bilgi düzeyini artırmaya yönelik olmayacağını belirten Gönül, aksine toplumun tamamına sirayet edecek bir farkındalığın hedeflendiği bildirdi.

Gönül, protokolün önemine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Günün her saatinde vatandaşımızın derdini dinleyen, güvenliğini sağlayan ve gerektiğinde yol gösterici olan bu büyük teşkilat, aynı zamanda toplumsal bilinçlenme faaliyetlerinin de en güçlü taşıyıcılarından biridir. Bu yönüyle bugün imzaladığımız protokol, yalnızca kurumlarımız arasında tesis edilmiş teknik bir mutabakat değildir. Bu metin, vatandaşımızın tamamına temas eden, toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen ve kamu yararını merkeze alan bir belgedir. Gerek finansal sistemler gerekse karar alma süreçleri giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Tasarrufların doğru yönetilmesi, yatırım kararlarının bilinçli alınması ve finansal risklerin doğru anlaşılması artık yalnızca bir tercih meselesi değildir, bu bir gerekliliktir."

-"Finansal okuryazarlık yaklaşımımızın kapsamı genişliyor"

Kurul olarak en temel önceliklerden birinin, sermaye piyasalarına duyulan güveni artırmak ve yatırımcıları doğru bilgiyle buluşturmak olduğunu ifade eden Gönül, finansal güvenliğin sağlanmasının, yalnızca düzenleyici kurumların tek başına yürütebileceği bir süreç olmadığını belirtti.

Gönül, bu sürecin toplumun tüm kurumlarının ortak sorumluluğunu gerektirdiğine dikkati çekerek, özellikle son yıllarda artış gösteren dijital finansal dolandırıcılıklar, yasa dışı yatırım vaatleri ve sosyal mühendislik temelli finansal suçların, bu alanda farkındalık düzeyinin ne denli hayati önem taşıdığını açık biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.

Bu çerçevede, eğitim içeriklerini de söz konusu risk alanlarını kapsayacak şekilde güncelledikleri ve önemli ölçüde genişlettikleri bilgisini paylaşan Gönül, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar ağırlıklı olarak bireylerin gelir-gider dengesini sağlıklı biçimde yönetmelerini odağa alan yaklaşımımız, son dönemde yaşanan gelişmeler doğrultusunda güvenlik boyutunu da içerecek şekilde daha bütüncül bir yapıya kavuşturulmuştur. Artık finansal okuryazarlık yaklaşımımız, yalnızca bütçe yönetimini değil, aynı zamanda finansal güvenliği, dijital risklere karşı korunmayı ve bireylerin ekonomik varlıklarını sürdürülebilir biçimde muhafaza edebilme yetkinliğini de kapsayan daha geniş bir çerçevede ele alınmaktadır."

İmza töreninin ardından Emniyet teşkilatında görevli üst düzey yöneticilere "Finansal Okuryazarlık ve Finans Güvenliği" semineri verildi.

SPK Başkan Danışmanı Buket Salkım, sanal ve dijital dünyanın riskleri, kumar ve yasa dışı bahis, kısa sürede yüksek kazanç vadedenlere karşı korunma, kripto, kiralık IBAN gibi konuların yer aldığı "Uluslararası Ölçekte Finans Güvenliği" eğitimini verdi. SPK Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Murat Birinci, bütçe yönetimi, finansal planlama, kredi ve borç yönetimi, SPK Kurumsal İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Oğuz Altun da yatırım ve yatırım araçları konularını içeren "Finansal Okuryazarlık" sunumlarını yaptı.