Ticaret Bakanı Bolat'tan e-ihracatçıya kredi müjdesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türk Eximbank'ın e-ihracatçılar için yüzde 100 İGE AŞ kefaleti sayesinde başka bir kefalete ihtiyaç duymaksızın, azami 6 ay ana para ödemesiz ve 12 aylık olmak üzere toplam 500 milyon liralık bir kredi paketi hazırladığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla düzenlenen "Ankara e-İhracat Zirvesi" TOBB Konferans Salonu'nda törenle başladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, buradaki konuşmasında, cari işlemler açığında makul rakamları korumayı başardıklarını, eylülde 1 milyar, ekimde yarım milyar dolar cari işlemler fazlası beklediklerini, böylece 4 ay üst üste cari işlemler fazlası elde edileceğini söyledi.

Bolat, mal ve hizmet ihracatında hedef 390 milyar dolarken 391,5 milyar dolara ulaşıldığını bildirdi. e-Ticaretin ise özellikle Kovid-19 salgını sürecinde hızlandığını ifade eden Bolat, e-ticaretin genel ticaret içindeki payının 2019'da yüzde 4,5 iken geçen yıl yüzde 20'ye ulaştığını belirtti.

"e-İhracatta da firmalara destek oluyoruz"

Salgın öncesiyle 2024 arasındaki dönemde genel e-ticaret hacminin yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 86 olduğunu dile getiren Bolat, "Oldukça yüksek bir rakam. Ülkemizde e-ticaret hacmi 2024 yılında 3 trilyon lirayı aştı." dedi.

Bolat, e-ticaret hacminde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'nın ilk 5 il olduğunu, yemek, giyim, ayakkabı, aksesuar ve elektronik sektörlerinin ise öncü konumda yer aldığını ifade etti.

2023'te yaklaşık 7 bin olan e-ihracatçı sayısının geçen yıl yüzde 62 artışla 11 bin 283'e yükseldiğine dikkati çeken Bolat, Türkiye'nin bu yıl itibarıyla en çok e-ihracat yaptığı ilk 5 ülkenin ABD, Almanya, Azerbaycan, Romanya ve Polonya olduğunu, Körfez ülkelerine de yoğun şekilde e-ihracat yapıldığını belirtti.

Bolat, e-ticaret sektörüne dair gerekli denetim ve düzenlemeleri yaparken, e-ihracat konusunda firmalara destek olduklarını söyledi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan düzenlemeyle de konsinye ihracatın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle yapılmasına imkan sağladıklarını belirten Bolat, "Bu, e-ihracatın kolaylaştırılması anlamında çok önemli bir imkan." ifadesini kullandı.

Bolat, e-ihracatı desteklemek amacıyla Kolay İhracat Platformu'nu hizmete sunduklarını, bunun yanı sıra devlet yardımları, e-ihracat pazarları, ülke gümrük uygulamaları ve yapay zeka araçları rehberlerini hazırladıklarını belirtti.

Yeni bir desteğin müjdesini veren Bolat, "Türk Eximbank'ımız Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın garantisiyle İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) kefaletli olarak hazırlanan e-ihracat destek paketi adında bir kredi programının da müjdesini veriyoruz. Türk Eximbank, e-ihracatçılarımız için yüzde 100 İGE kefaleti sayesinde başka bir kefalete ihtiyaç duymaksızın, azami 6 ay ana para ödemesiz ve azami 12 aylık olmak üzere toplam 500 milyon liralık bir kredi paketi hazırladı." diye konuştu.

Bolat, ayrıca Dijital Teşvik Takip Modülü hazırladıklarını, böylelikle teşvik başvurusunun dijital olarak takip edilmesinin mümkün olacağını söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl 6,5 milyar dolar olan e-ihracatının toplam ihracattaki payının yüzde 2,7'ye ulaştığını dile getiren Bolat, "Amacımız, 2030'lu yıllarda, Türkiye e-ihracatını toplam ihracatın yüzde 10'una ulaştırmak. Bizim e-ihracatçılara desteğimiz tamdır." dedi.

"Türkiye'yi en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına koymayı hedefliyoruz"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de Türkiye'yi en çok ihracat yapan ilk 10 ülke içine sokmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bu doğrultuda teknoloji, AR-GE, inovasyon, tasarım ve markalaşmanın kaldıraç etkisini kullanmak zorunda olduklarını dile getiren Gültepe, "Katma değerli ihracatımızın payını yükseltmemiz, ürün ve pazar çeşitliliğimizi artırmamız gerekiyor. Küresel e-ihracatla ilgili farklı veriler olmakla birlikte 2024 için yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir hacimden söz ediliyor. Bu muazzam bir büyüklük." diye konuştu.

Gültepe, geçen yıl toplam ihracatın 6,5 milyar dolarlık bölümünü e-ihracatla gerçekleştirdiklerini, bu dönemde ayakkabıda e-ihracatın payının yüzde 25'lere kadar çıktığını söyledi.

Genel ihracatta yüzde 25'lerin orta vadede konuşulmasa da 2030'da e-ihracatın payını en az yüzde 10'lara rahat şekilde çıkarabileceklerini ifade eden Gültepe, zirve kapsamında Asset Worldwide Express ile imzaladıkları protokol kapsamında ihracatçıların dünya pazarına hızlı ve uygun maliyetle erişebileceklerini, ürünlerini Avrupa, Amerika ve Orta Doğu başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya indirimli fiyatlarla gönderebileceklerini kaydetti.

Zirve kapsamında 3 protokol imzalandı

Zirvede, Ticaret Bakanlığı, Türk Eximbank ve İGE AŞ arasında "e-İhracatın Finansmanı İşbirliği Protokolü", İhracat Akademisi, TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında "İhracat Akademisi Eğitim İşbirliği Protokolü", TİM ve Asset Worldwide Express arasında "TİM Lojistik e-İhracatın Finansmanı İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Zirve, alanında uzman konuşmacıların yer alacağı sektörel oturumlarla 8 Kasım'a kadar devam edecek.



