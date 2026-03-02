Odak, hız ve disiplin: Dondurmada küresel güç olmanın formülü

The Magnum Ice Cream Company, yalnızca dondurmaya odaklandığı yeni iş modeliyle küresel ölçekte daha çevik ve odaklı bir büyüme hedefliyor.

The Magnum Ice Cream Company, yalnızca dondurmaya odaklandığı yeni iş modeliyle küresel ölçekte daha çevik, daha uzmanlaşmış ve daha dayanıklı bir büyüme modelini hayata geçiriyor. Dondurmayı tek uzmanlık alanı olarak konumlandırdığı yeni şirket yapılanmasıyla The Magnum Ice Cream Company, küresel büyüme stratejisinde stratejik bir netleşme dönemine girdi. Bu yeni yapı, karar alma süreçlerini hızlandırırken yatırımların ve kaynakların daha net önceliklerle yönetilmesini sağlıyor.

Şirketin Türkiye organizasyonu olan Magnum Dondurma Şirketi ise bu model içinde yalnızca güçlü bir pazar değil; üretim, ihracat, inovasyon ve liderlik kapasitesiyle stratejik bir değer merkezi niteliği taşıyor.

Magnum Dondurma Şirketi Genel Müdürü Eser Lapanta bu dönüşümü ve Türkiye’nin yeni yapılanmadaki rolünü Capital’e değerlendirdi.

Dondurmayı tek kategori odağıyla ele almak The Magnum Ice Cream Company için ne anlama geliyor?

Dondurmayı tek uzmanlık alanı olarak konumlandırmak, organizasyonel sadeleşmenin ötesinde stratejik bir netleşme anlamına geliyor. Bu yapı; karar alma refleksimizi hızlandırıyor, yatırımlarımızı daha yüksek değer yaratacak alanlara yönlendirmemizi sağlıyor ve operasyonel mükemmelliyet çıtamızı yukarı taşıyor.

Dondurma; mevsimselliği, soğuk zincir hassasiyeti ve dağıtım dinamikleriyle kendine özgü bir ekosistem. Tek kategori odağı sayesinde mevsimsellikten soğuk zincire, hammadde planlamasından dağıtım optimizasyonuna kadar dondurmaya özgü tüm dinamikleri daha öngörülebilir ve uzmanlıkla yönetebiliyoruz. Bu yaklaşım operasyonel gücümüzü artırırken rekabet avantajımızı kalıcı hale getiriyor ve uzun vadeli dayanıklılığımızı güvence altına alıyor.

Üretim hatlarımızda ise sürekli operasyonel verimlilik yaklaşımıyla hareket ediyor, performans göstergelerini düzenli olarak analiz ederek kapasite kullanımını ve esnekliği artıracak iyileştirmeler yapıyoruz. Büyüme planlarımızı da bu verimlilik odağı üzerine inşa ediyoruz.

Bu odaklanma büyüme anlayışını nasıl dönüştürüyor?

Büyümeyi yalnızca satış rakamlarıyla ölçülen bir hedef olarak görmüyoruz. The Magnum Ice Cream Company için büyüme; kârlılığı, sürdürülebilirliği ve uzun vadeli değer yaratımını birlikte ele alan dengeli bir yaklaşım.

Tek kategori odağı, yalnızca verimlilik sağlamıyor; müşterilerimize daha hızlı erişmemizi, dondurma uzmanlığımızı derinleştirmemizi ve üretimden rafa kadar süreci uçtan uca sahiplenmemizi mümkün kılıyor. Bu yapı; markalarımızı, tedarik zincirimizi ve içinde bulunduğumuz yerel ekosistemi aynı anda güçlendiren bir model oluşturuyor.

Bu bütüncül bakış, hem bugün aldığımız kararları hem de uzun vadeli yol haritamızı daha net ve stratejik bir çerçevede şekillendirmemizi sağlıyor.

Türkiye bu küresel yapı içinde nasıl bir konumda duruyor?

Türkiye, The Magnum Ice Cream Company global ekosistemi içinde üretim, tedarik zinciri ve inovasyon açısından stratejik bir merkez konumunda.

Çorlu ve Konya’daki üretim tesislerimizle Türkiye’nin toplam dondurma ihracatının yüzde 80’inden fazlasını tek başımıza karşılıyor, 30’dan fazla ülkeye ürün gönderiyoruz. Bu durum ülkemizi bölgesel ölçekte güçlü bir üretim ve dış pazar merkezi haline getiriyor.

Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan güçlü erişim gücümüz, üretim kapasitemiz, tedarik zinciri gücümüz, istihdam etkimiz ve inovasyon kabiliyetimizle küresel yapı içinde stratejik değer üretiyoruz.

Magnum Dondurma Şirketi’nin operasyonu; üretim tesislerinin ötesinde distribütör ağı, yerel tedarikçiler ve lojistik yapısıyla geniş bir ekosistemi kapsıyor. Bu yapı, doğrudan ve dolaylı istihdam açısından da önemli bir ekonomik katkı yaratıyor.

Türkiye’nin inovasyon ve yetenek tarafındaki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye, yeni ürünlerin geliştirildiği ve global pazarlara sunulmadan önce test edildiği öncü inovasyon merkezlerimizden biri. Yerel içgörülerden beslenen ürünler, kısa sürede farklı pazarlarda da karşılık bulabiliyor.

Bu dinamizm liderlik tarafında da kendini gösteriyor. Global organizasyonda 100’ün üzerinde Türk profesyonel görev alıyor ve önemli bir bölümü üst yönetim sorumluluğu üstleniyor. Bu tablo, Türkiye’nin yalnızca üretim merkezi değil; strateji ve liderlik üreten bir merkez olduğunu da gösteriyor.

Sürdürülebilirlik bu büyüme modelinde nasıl bir yer tutuyor?

Sürdürülebilirlik, The Magnum Ice Cream Company için ayrı bir başlık değil; iş yapış biçiminin doğal bir parçası. Türkiye’deki tüm üretim tesislerimiz yeşil enerjiyle çalışıyor, ambalajlarımızın büyük bölümü geri dönüştürülebilir malzemelerden üretiliyor ve tüm fabrikalarımız Sıfır Atık Belgesine sahip.

Ancak sürdürülebilirliği yalnızca çevresel etkiyle sınırlı ele almıyoruz. Üretim sürdürülebilirliği çerçevesinde kabin üreticilerimizden ambalaj tedarikçilerimize kadar iş ortaklarımızla yakın çalışıyor, onların operasyonel ve teknolojik gelişimlerini destekleyen ortak iyileştirme projeleri yürütüyoruz. Bu yaklaşım, tedarik zincirimizin bütünsel dayanıklılığını artırırken uzun vadeli değer yaratmamızı sağlıyor.

Lojistik tarafında ise Türkiye, dondurma dağıtımı ağına yüzde 100 elektrikli araç dahil edenöncü ülkelerden biri. Bu dönüşümle her yıl yaklaşık 125 ton karbon salımını azaltıyoruz. Amacımız, dondurma keyfini yalnızca bugünün değil, geleceğin de bir parçası olarak sürdürülebilir kılmak.

Önümüzdeki döneme dair ana hedefler neler?

Küresel ölçekte temel hedefimiz, tek kategori odağıyla dondurmanın hayatımızdaki yerini büyüttüğümüz uzun vadeli ve dengeli bir büyüme modeli kurmak. İnovasyonu hızlandırmak, operasyonel verimliliği artırmak ve tüketiciyle daha güçlü bağlar kurmak bu yolculuğun ana başlıklarını oluşturuyor. Türkiye organizasyonu olarak uzmanlığımızla küresel büyüme yolculuğuna değer üretmeye ve yön vermeye devam edeceğiz.

