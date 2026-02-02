TİM Başkanı Ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, ocakta 20,3 milyar dolarlık mal ihracatı gerçekleştirdiklerini, hizmet ihracatının da 7,8 milyar dolar düzeyinde olduğunu söyledi.

Otomotivin, söz konusu ayda 3,1 milyar dolarlık ihracatla liderliğini sürdürdüğünü bildiren Gültepe, "Kimya 2,3 milyar, elektrik-elektronik 1 milyar 342 milyon, hazır giyim 1 milyar 341 milyon, çelik sektörümüz de 1 milyar 85 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Toplamda 10 sektörümüz ihracatını artırırken 16 sektörümüz ocak ayını ekside tamamladı. TİM verilerine göre, geçen ay 35 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı. Ocakta 964 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Bu firmalarımızın ihracatımıza katkısı, 85 milyon dolara yaklaştı. Birim ihracat değerimiz ise 1,54 dolar oldu. Parite, ihracatımıza bu ay tarihi zirvesini yaparak 1,1 milyar dolar pozitif katkı verdi" diye konuştu.

Gültepe, en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak olduğunu belirterek, 37 ülkeye ihracatta yüzde 50'nin, 84 ülkeye ihracatta yüzde 10'un üzerinde artış kaydettiklerini ifade etti. Toplamda 112 ülke ve bölgeye ihracatın arttığını aktaran Gültepe, 107 ülke ve bölgeye ihracatın düştüğünü bildirdi.

- OVP'de revizyon talebi

Yeni yıla 282 milyar dolarlık mal ve 128 milyar dolarlık hizmet ihracatı olmak üzere 410 milyar dolarlık hedefle başladıklarının altını çizen Gültepe, ancak ihracatçıların yükünün de giderek ağırlaştığını, en büyük pazarları olan Avrupa Birliği'nin ticarette yeni ortaklıklar yaptığını söyledi.

Gültepe, Avrupa Birliği'nin, Güney Amerika ülkeleri ve Hindistan ile serbest ticaret anlaşması imzaladığını hatırlatarak, bu iki anlaşmanın orta ve uzun vadede Türkiye'ye mutlaka olumsuz yansımaları olacağını belirtti.

Gelecek döneme yönelik çalışmaları konusunda bilgi veren Gültepe, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde ihracatı artırmak için farklı anlaşmaları yapmalıyız. TİM olarak her ay yapacağımız çalışmaları 2026'da da yüzde 20-30 büyüteceğiz. OVP'de de bir revizeye gitmeliyiz. Çünkü 2024, 2025 ve 2026'nın ocak aylarında sektörlerin eksileri artıyor, sanayide düşme, hizmette artış var. Biz birlikler olarak çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Şubatta 4-5 ticaret heyeti yapacağız. Hep birlikte ortak akıl ve doğru stratejileri yaparsak bence çift haneli büyümeleri yakalarız."