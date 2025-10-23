Tüketici güven endeksi Ekim ayında geriledi

Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 azalışla 83,6 oldu.

23.10.2025 10:19:540
Paylaş Tweet Paylaş
Tüketici güven endeksi Ekim ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylülde 83,9 iken bu ay yüzde 0,3 azalışla 83,6 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 0,1 gerilemeyle 67,8'den 67,7'ye indi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, eylülde 84 iken bu ay yüzde 0,2 artışla 84,2 oldu.

Geçen ay 78 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 0,7 artışla 78,6 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen ay 105,7 iken, bu ay yüzde 1,6 azalışla 104'e geriledi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Uzmanlar faiz kararını değerlendirdi

Uzmanlar faiz kararını değerlendirdi

NielsenIQ'deki uluslararası sorumluluklarına Hindistan'da eklendi

NielsenIQ'deki uluslararası sorumluluklarına Hindistan'da eklendi

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu (Ekim 2025)

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu (Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (23 Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (23 Ekim 2025)

Yorum Yaz