Türk ve Belçikalı şirketler arasında veri koruma iş birliği

Belçika Kraliçesi’nin başkanlık ettiği Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında, Türkiye ile Belçika arasında veri koruma alanında yeni bir iş birliği hayata geçirildi.

İstanbul merkezli hukuk bürosu Yazıcıoğlu Legal ile Belçika merkezli European Data Protection Office arasında imzalanan anlaşma, iki ülke arasında faaliyet gösteren şirketlerin veri koruma mevzuatına uyum süreçlerinin desteklenmesini amaçlıyor.

Anlaşma kapsamında, Avrupa’da faaliyet gösteren Türkiye merkezli şirketlerin Avrupa Birliği veri koruma mevzuatı çerçevesindeki temsilcilik süreçlerinde European Data Protection Office ile koordinasyon sağlanacak. Türkiye’de faaliyet gösteren Belçikalı şirketlere yönelik KVKK uyum süreçlerinde ise Yazıcıoğlu Legal ile birlikte çalışılacak.

İş birliğiyle, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında faaliyet gösteren şirketler için veri koruma mevzuatlarına ilişkin bilgi paylaşımının ve koordinasyonun artırılması hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yazıcıoğlu Legal Yönetici Ortağı Bora Yazıcıoğlu, veri koruma mevzuatına uyumun şirketler açısından iş sürekliliği ve itibar yönetimi bakımından önem taşıdığını belirtti. Yazıcıoğlu, iş birliğiyle Türk şirketlerinin Avrupa’daki faaliyetlerinde veri koruma standartlarına uyum süreçlerinde desteklenmesini, Belçikalı şirketlerin ise Türkiye’deki KVKK yükümlülüklerini daha etkin yönetebilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Belçika Kraliçesi’nin Türkiye ziyaretiyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gündemde olduğu dönemde gerçekleşen anlaşmanın, karşılıklı ticari faaliyetlerde veri koruma süreçlerine yönelik iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor.