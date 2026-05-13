Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birlikleri’nde bayrak değişimi

Sektörün en üst düzey temsil platformlarından biri olan Sektör Kurulu’nda gerçekleşen seçim süreci sonucunda, 11 Mayıs 2026 tarihinde birlik temsilcilerinin katılımıyla yapılan oylamada Oğuzhan Altun, oy çokluğuyla Başkanlık görevine getirildi.

Sektörün geleceğine yön verecek yeni dönem

Sektör paydaşlarının ortak iradesiyle bu önemli sorumluluğu üstlenen Oğuzhan Altun, Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesini ve ihracat potansiyelini bir üst seviyeye taşıma hedefiyle yeni görevine başladı. Tarım ve ihracat dünyasında uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınan Altun, sektörün tüm paydaşlarını kapsayan bütüncül bir yönetim anlayışıyla hareket etmeyi amaçlıyor.

“Türkiye güçlü bir üretim ve ihracat potansiyeline sahip”





Göreve ilişkin değerlendirmede bulunan Oğuzhan Altun, Türkiye’nin yaş meyve ve sebze üretimindeki güçlü konumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, yaş meyve ve sebze üretiminde dünyanın önde gelen üretici ülkeleri arasında yer alarak önemli bir potansiyeli temsil ediyor. Sektör Kurulu olarak temel hedefimiz, bu potansiyeli küresel pazarlarda daha stratejik bir konuma taşımak. Üreticiden ihracatçıya uzanan değer zincirini daha verimli hale getirmek ve sektörümüzün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak önceliğimiz olacak.”

Yeni dönemde ortak vizyon ve koordinasyon

Oğuzhan Altun başkanlığındaki yeni dönemde; Türkiye genelindeki ihracatçı birlikleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, yeni pazar stratejilerinin geliştirilmesi ve Türk yaş meyve sebze ürünlerinin uluslararası pazarlardaki marka değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların kazanması hedefleniyor. Özellikle sürdürülebilir ve akıllı tarım uygulamaları ve uluslararası ticaret standartlarına uyum konuları, yeni dönemde kurulun öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.