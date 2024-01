Uganda'daki yatırım fırsatları

Doğanlar Holding inşaat iştiraki Doğyap İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doğan Ali Doğan, yeniden DEİK Türkiye- Uganda İş Konseyi Bölge Başkanı seçildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme, yurt içi ve yurt dışında yatırım imkânlarını araştırma, Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzer iş geliştirme çalışmalarını koordine etmek amacıyla 1985 yılında kuruldu.

DEİK Türkiye- Uganda İş Konseyi, bu yıl ikinci kez başkan seçilen Doğan Ali Doğan’ın liderliğinde, özellikle Türk yatırımcıların başarılı işlere imza atacağına inandığı iş kolları üzerine çalışmalara devam edecek.

“Hedef daha fazla iş insanıyla birlikte Uganda’da yatırım fırsatlarını değerlendirmek”

DEİK Türkiye- Uganda İş Konseyi Başkanı Doğan Ali Doğan: “DEİK Türkiye- Uganda İş Konseyi olarak; hedefimiz 2023 yılında olduğu gibi bu yıl da daha fazla iş insanını Uganda’da görmek ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek olacak. Bu kapsamda yeni başkanlık dönemimde tüm ekibimiz ile birlikte, her iki tarafın iş insanlarının daha sık buluşabileceği toplantılar organize ederek, karşılıklı ticaret hacminin artması ve doğacak sinerjinin her iki tarafa fayda sağlayacak şekilde değerlendirilmesi için çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılındaki ziyaretinden bu yana Türkiye ve Uganda arasındaki ikili ilişkilerde önemli ilerlemeler kaydedildi. Üst düzey karşılıklı ziyaretlerle ilişkiler daha hızlı gelişmeye devam edecek. Bu anlamda son dönemde iki ülke arasındaki ticareti güçlendirmek adına her iki ülke yönetiminin büyük çaba sarf ettiğini ve resmi ziyaretlerin arttığını gözlemliyoruz. Dışişleri Bakanlıklarının karşılıklı teşvik, destek ve yatırımların kolaylaştırılmasına ilişkin anlaşmaları bu yıl içerisinde sonuçlandıracağını umuyorum.” şeklinde konuştu.

UGANDA TİCARET NOTLARI

* Uganda’da tarım, gayrisafi milli hasılanın büyük bir kısmını kapsıyor. Tarımın yanı sıra; madencilik, sağlık, enerji ve altyapı sektörlerinde önemli yatırım fırsatları mevcut.

* Son yıllardaki ekonomik büyümenin lokomotifi olarak görülen tarımın sanayileştirilmesi politikaları ile bölge ülkeleri arasında daha rekabetçi konuma geldi.

* Türk Hava Yolları’nın Uganda’ya haftada 6 direkt uçuşunun olması ticari ilişkilerin gelişmesi ve kolaylaşması için büyük avantaj

* Yatırımcılar ülkedeki siyasi istikrar sayesinde kendilerini yatırımcı dostu bir ekosistem içinde buluyor.

* Genç bir nüfusa sahip olması sayesinde dinamik iş gücü olanakları mevcut

* Ülkenin benimsediği serbest piyasa ekonomisi ve liberal finans sistemi, tüm sektörlerde kolay ve hızlı ticaret yapma imkânı sağlıyor