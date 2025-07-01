İstikbal A.Ş. 12,5 milyar TL ile satışta

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından hazineye ait İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi; 12 milyar 500 milyon TL'lik muhammen bedel ile satışa çıkarıldı.

1.07.2025 10:36:230
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İstikbal A.Ş. 12,5 milyar TL ile satışta

TMSF; hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki İstikbal Mobilya Sanayi ve ticaret Anonim Şirketi paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkaracak. 12 milyar 500 milyon TL muhammen bedel ile satışa çıkarılacak İstikbal Mobilya'yı almak isteyenler son tekliflerini; 29 Eylül saat 16.30'a kadar TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı'na elden teslim edebilecek.

İhale; 30 Eylül saat 10.00'da TMSF'de başlayacak ve kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasının ardından açık artırma yapılacak.

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