“Uluslararası markalarla portföyü güçlendireceğiz”

22 yıldır İşbir bünyesinde görev yapan Cihan Çavdar, üretim planlama, lojistik, satış ve strateji yönetimi gibi farklı alanlarda sorumluluk aldıktan sonra bu yıl İşbir Sünger’in yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü olarak atandı.

Göreve geldikten sonra grubun yeniden yapılanma sürecini hızlandıran İşbir Sünger Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cihan Çavdar, dijitalleşme, verimlilik ve sürdürülebilir büyüme başlıklarından oluşan yeni dönem yol haritasını devreye aldı.

Nilüfer Gözütok Ünal / [email protected]

Capital Dergisi / Kasım 2025

“İşbir’in 56 yıllık üretim kültürünü geleceğe taşıyacak bir dönüşüm süreci başlattık” diyen yönetici, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Operasyonel verimlilik, teknoloji uyumu ve ölçeklenebilir büyüme modeli oluşturmadan sürdürülebilir başarı sağlanamaz. Bu nedenle iş süreçlerimizi uçtan uca yeniden yapılandırıyoruz.”

Çavdar liderliğinde, 2026’ya kadar sürecek 3,5 milyon Euro’luk dijital dönüşüm programı uygulanmaya başlandı. Program, üretim altyapısından müşteri deneyimine kadar tüm süreçleri veri tabanlı hale getiren entegre bir dönüşümü kapsıyor. Bu dönüşümle birlikte de daha ölçülebilir yönetim modeliyle ilerleme hedefleniyor. İ

İşbir Grubu, bu yıl finansal anlamda da büyümeye odaklanıyor. Bu yıla yüzde 15 reel büyüme hedefiyle girdiklerini belirten Çavdar, operasyonel verimlilik, doğru ürün yönetimi ve güçlü bayi yapılanmasıyla yılı planlanan seviyede büyümeyle kapatacaklarını öngörüyor.

Mobilya sektörü açısından 2025, ihracatın zorlandığı, iç pazarın da yavaşladığı bir dönem. Yılın ilk yarısında Türkiye mobilya ihracatı yaklaşık yüzde 12 arttı. Avrupa genelinde ekonomik yavaşlama, yüksek faiz oranları ve konut sektöründeki daralmanın mobilya ve yatak talebini doğrudan etkilediğini, iç tüketimde faiz ve maliyet baskısının etkili olduğunu ifade eden Cihan Çavdar, “Benzer şekilde yatak sektöründe Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında talep daralması ve sipariş ertelemeleri gözlendi. Global markaların stok yönetimine ağırlık vermesi, tedarik zincirinde yavaşlamaya neden oldu. 2025, ihracatta agresif büyümeden çok mevcut payı koruma ve sürdürülebilir yapıyı güçlendirme yılı oldu. Dolayısıyla sektör genelinde bu yıl yüzde 3-4 seviyesinde reel büyüme bekleniyor” diyor.

Bu ortamda İşbir, büyümeyi sürdürülebilir kılmak için dijitalleşmenin yanında globalleşme ve enerji yatırımlarına da hız vermiş durumda. Üretimde yenilikçi teknolojiler ve çevre dostu sünger Ar-Ge’sine yatırım yapan şirket, önümüzdeki süreçte küresel talebin yeniden canlanmasıyla özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi bölgelerde yeni büyüme fırsatları görüyor.

Çavdar, “Gelecek birkaç yılın odağı, İşbir markalarını Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda lider konuma taşımak. Mevcut, yüzde 15-20 seviyesindeki ihracat oranımızı yüzde 25’e çıkarmak istiyoruz. Global iş birliklerini ve uluslararası markaları portföyümüze dahil ederek teknoloji, tasarım ve inovasyon kapasitemizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz” diyor.





FOTOĞRAFÇILIKLA İLGİLENİYOR



Cihan Çavdar, doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılıkla ilgileniyor. Müzik ve mutfak da diğer ilgi alanları. “Özellikle müzik dinlemek ve mutfakta bir şeyler yapmak stratejik kararlar alırken yaratıcı çözümler geliştirmeme katkı sağlıyor” diyor.