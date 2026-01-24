Vadeleri sona eren KKM hesaplarla ilgili iki tebliğ yürürlükten kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadeleri sona eren Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarla ilgili iki tebliği yürürlükten kaldırdı.

24.01.2026 10:24:570
Paylaş Tweet Paylaş
Vadeleri sona eren KKM hesaplarla ilgili iki tebliğ yürürlükten kaldırıldı

TCMB'nin vadeleri sona eren KKM hesaplarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 2026/1 ve 2026/2 sayılı tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)" ve "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)" yürürlükten kaldırıldı.

TCMB, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiş ve bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağını kamuoyu ile paylaşmıştı. Öte yandan altın hesaplarından Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm ve altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılması (FATSİ) uygulamasında vadeler devam ettiği için bu uygulama sürüyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

"Programımızla ekonominin kırılganlıklarını azaltıyoruz"

"Programımızla ekonominin kırılganlıklarını azaltıyoruz"

İhracatta 2028 hedefi belirlendi: 308,5 milyar dolar

İhracatta 2028 hedefi belirlendi: 308,5 milyar dolar

Son 5 yılda kapanan her bir şirket yerine yaklaşık 5 şirket açıldı

Son 5 yılda kapanan her bir şirket yerine yaklaşık 5 şirket açıldı

Yorum Yaz