Yapay zeka odaklı girişimlere yatırım yapacak

FutureBright, 10 milyon dolar büyüklüğündeki fon ile ağırlıklı olarak veri teknolojileri ve yapay zeka odaklı çalışan girişimlere yatırım yapmayı hedefliyor.

FutureBright ve Aktif Portföy, FutureBright Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu SPK onayıyla kurdu. 10 milyon USD büyüklüğündeki fon, yapay zeka veri servisleri, gerçek zamanlı veri altyapıları ve DaaS modelleri geliştiren erken aşama girişimcilere yatırım yapacak.

Tam zamanı şimdi…

Yeni dünya düzeninde kurumlar artık veriyi uzun süre depolama lüksüne sahip olamayacak. Veri işleme teknolojisi her yıl yüzde 30 oranında büyüyerek iş yapış biçimlerimizi kökten değiştirecek. Veriye hızla erişip anında işleyemeyen yapılar ise oyun dışında kalmaya mahkum olacak.

Dünya genelinde basit veri işleme teknolojileri pazarı yaklaşık 124 milyar dolar civarında. Bu rakamın 10 yıl içinde 377 milyar dolara kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Bu büyüme, iş yapış biçimlerini kökten değiştiriyor; şirketlerin artık veriyi depolayıp sonra analiz etme lüksü yok. Rekabet anlık kararlarla kazanılıyor.

2024’te 319 milyar dolar olan bulut (cloud) teknolojileri pazarı 2035’te 987 milyar dolara yükselecek, yaklaşık 3 kat daha büyüyecek.

DaaS (Data as a Service) Modeli… Yani verinin servis olarak sunulması

DaaS önümüzdeki 10 yılda ekonomilerin yeni omurgası haline gelecek. Artık iş dünyasının yeni anahtarı, veriyi saklamak ya da işlemek değil veriyi servis olarak satmak olacak. Ön yüzde alışveriş, oyun, eğlence vs. varken arka planda asıl değer verinin paketlenip satılması haline gelecek. DaaS, markaların rekabet gücünü belirleyen yeni standart olarak ekonominin görünmeyen fakat en güçlü motoru olarak tanımlanabilir. 2023’te 12.4 milyar dolar olan DaaS pazarı sadece 7 yıl içinde 76.8 milyar USD büyüklüğe ulaşacak.

Sermayeden fazlası…

Fon, girişimcilere yalnızca yatırım değil, hızlandırılmış büyüme için gerekli olan tüm olanakları sağlamayı hedefliyor.

Güçlü analitik altyapı kurulumu,

FutureBright Group’un geniş müşteri ağına doğrudan erişim,

Stratejik marka konumlandırması desteği,

Orta Asya başta olmak üzere bölgesel iş geliştirme desteği

FutureBright kurucu ortağı Akan Abdula “Veri ekonomisi artık yalnızca bir teknoloji meselesi değil; ülkelerin kaderini belirleyecek stratejik bir alan. Türkiye ve bölge ülkeleri ya kendi yolunu çizecek ya da başkalarının verisinin hamallığını yapacak. Bu fon, kaderini başkasına teslim etmek istemeyenler için atılmış küçük ama kararlı bir destek adımdır.” diyerek bu açılımın önemine dikkat çekiyor.

Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Gürkan Numanoğlu “İştirakimiz Aktif Portföy’ün stratejik amaçlarından biri tematik yatırım fonları ile Türkiye girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak. Geleceği şekillendireceğini öngördüğümüz sektörlerden DaaS alanında FutureBright ile kurduğumuz ve vizyonumuzla birebir örtüşen bu iş birliğinin girişim ekosistemine hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.