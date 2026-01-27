"Yüksek enflasyonla mücadelede çok büyük mesafe kaydettik"

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en prestijli üç fuarından birisi olarak öne çıkan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İstanbul International Furniture Fair-IIFF) başladı. Üç bini aşkın markanın yeni koleksiyonlarıyla yer aldığı, 150'den fazla ülke ve bölgeden 150 bini aşkın profesyonel ziyaretçinin beklendiği fuar, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı düzenleniyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, birçok ilki barındıran IIFF'nin Türkiye'nin en büyük fuarı olduğunu kaydederek, Avrupa'nın da en büyük mobilya fuarı olma özelliği taşıdığını söyledi. Etkinliğin Türkiye'nin en büyük iki fuar merkezinde düzenlendiğini dile getiren Bolat, "Tam 250 bin metrekarede yapılıyor, üç binden fazla marka katılıyor, 150 ülkeden yaklaşık 150 bin ziyaretçi kayıt yaptırmış durumda." diye konuştu.

Bolat, 2002'de mobilya ihracatının 250 milyon dolar olduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda 20 kat artışla, geçen yıl da (2024'e göre) yüzde 1,8 artış göstererek 4,6 milyar dolar ihracata ulaştı ama bu ahşap mobilyanın ihracatı bunun içinde çelik, plastik ve cam gibi diğer yapı ürünlerini de koyduğumuzda bu rakam çok daha yukarılarda. Almanya, İtalya ve Polonya gibi önde giden ülkelerin rakamı olan 10 milyar dolara da ahşap mobilyada dahi ulaşacağız."

- "Mobilya sektörünü iç ticarette de parlak günler bekliyor"

Bakan Bolat, mobilya sektörünün çok büyük bir dinamizm ve inanılmaz bir ilerleme kaydettiğini belirterek, artık mobilyanın bir yaşam tarzı haline geldiğini, rehabilitasyon, yaşam tarzı, yenilik, inovasyon ve tasarımın hepsini içerdiğini anlattı.

Mobilyanın inşaattan plastiğe, çelikten ev tekstiline kadar onlarca sektörle iç içe olduğunu dile getiren Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sektörümüz için umutlu olmamızı gerektiren çok önemli iki gelişme var. Bir tanesi, Türkiye'de inşaat sektörü her daim ekonomide lokomotif sektör olmuştur. Şu anda gerek deprem konutları gerekse kentsel dönüşümdeki büyük ivmeyle iç ticarette de mobilya sektörünü parlak günler bekliyor. Aynı şekilde ihracatta da artık Türk mobilya sektörü dünyada bir marka, beğenilen, trend olan ve istenilen bir sektör haline gelmiştir."

- "Mobilya ihracatında kilogram değerindeki artış sevindirici"

Ticaret Bakanı Bolat, Türk mobilyasının sektörün dünya ticaretinden yaklaşık yüzde 2'lik pay aldığını kaydederek, en önemli pazarlar arasında Irak, ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya ile Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin sayılabileceğini söyledi.

Mobilya ihracatında kilogram değerindeki artışın sevindirici olduğunu vurgulayan Bolat, bu alandaki rakamın 2,43 dolardan 4,2 dolara yükseldiğini bildirdi.

Bolat, devlet ve Ticaret Bakanlığı olarak bütün sektörlerde olduğu gibi mobilya sektörüne de destekler sağladıklarını ifade ederek, bu alanda ihracatçılara sundukları destek programlarından ve rakamlarından bahsetti.

Turquality ve marka desteklerinin yüzde 5,5'inin mobilya sektörüne ayrıldığını dile getiren Bolat, sektöre yönelik sunulan desteklere ilişkin detaylar paylaştı.

- "Fuara desteğimiz tamdır"

Bakan Bolat, IIFF'nin bakanlık tarafından "prestijli fuar" ilan edildiğini hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Bu noktada geçen yıl 502 katılımcıya 102 milyon destek sağlanmıştır. Bu yıl da desteğimiz tamdır. Bu anlamda 2026'da 54 yurt dışı fuar bireysel katılım desteği alacaktır. 5 adet yurt dışı fuar organizasyon desteği alacaktır. 7 yurt içi fuar organizasyon desteği alacaktır. Ayrıca alım heyetlerine ve sektörel heyetlere de destek veriyoruz. Bu fuara da iki adet alım heyeti programı düzenlenmiştir. 72 kişilik yurt dışı alıcılar heyeti Türkiye'ye davet edilmiştir. Bunu da bakanlık olarak desteklemekteyiz."

Bolat, geçen yıl mal ve hizmet ihracatında 396 milyar dolara ulaştıklarını anımsatarak, 2026'da 410 milyar dolarlık hedef için birlikte çalışacaklarını, bu kapsamda ihracatçılara desteklerini 33 milyar liradan 45 milyar liraya yükselttiklerini söyledi.

Yurt içi ve yurt dışı fuarlar için ayrılan desteklere ilişkin detaylar paylaşan Bolat, "Yeter ki ihracatçılarımız ülkemize döviz kazandırsın, dış ticaret dengemiz iyi gelişsin diye bunları yapıyoruz." dedi.

- "Enflasyonu yüzde 20'lerin altına çekeceğiz"

Ticaret Bakanı Bolat, ekonomideki genel gidişata ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz, batımızda savaşlar, yangınlar varken Türkiye'miz asayiş ve huzur içinde yoluna devam ediyor. Halkımızın refahını, gelirini, satın alma gücünü artırmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bir yanda tarihin en büyük deprem felaketinin yaralarını sarmış durumdayız. Bir yanda yüksek enflasyonla mücadelede çok büyük mesafe kaydettik. 45 puandan fazla azalış sağlandı. Artık yüzde 30'ların altı ufukta göründü. Yüzde 20'lere ve onun altına bunu çekeceğiz. Türkiye'yi istikrar ve huzur içinde geliştirmenin, büyütmenin, ekonomimizi geliştirmenin kavgasını veriyoruz."

Bolat, ticaret diplomasisi alanında yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, Türkiye'nin dünyada saygın, itibarlı ve örnek bir ülke olarak anıldığını, Türk ürünlerinin artık kalitenin simgesi haline geldiğini, tüm bunları fuarcılıkla da birleştirdiklerini söyledi.

Bakan Bolat, "Türkiye'yi ve İstanbul'u dünyada önemli fuar merkezlerinden biri haline getirdik. Eğer bu fuar Avrupa'nın en büyük fuarı ise ve dünyadan 150 ülkeden katılım varsa bu İstanbul'un, Türkiye'nin fuarcılık merkezi olduğunun açık bir delilidir." şeklinde konuştu.

- Bolat ve beraberindekiler stantları ziyaret etti

Konuşmalarının ardından Bakan Bolat ve beraberindekiler fuarın açılış kurdelesini kesti. Fuar alanında stantları ziyaret ederek incelemelerde bulunan Bolat, katılımcılarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.