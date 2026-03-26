22 günde 7,2 milyar liralık 4 halka arz gerçekleştirdi

Tera Yatırım, 11 Şubat-4 Mart tarihleri arasında, 16 işlem gününde 4 şirketin halka arzını gerçekleştirdi. 1,2 milyon bireysel yatırımcının katıldığı 4 halka arzın büyüklüğü ise 7,2 milyar lira oldu.

Tera Yatırım liderlik ettiği Ata Turizm, Savur GYO, Luxera GYO ve MetropolCard’ın halka arzlarında toplamda 47,3 milyar liralık talep geldi. Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener “Ekibimiz 22 günde uykusuz kalarak 4 halka arz gerçekleştirdi. Bu matematiksel bir rekordur, dünyada pek örneği yoktur" dedi.

Sarpyener elde edilen bu sonucun sermaye piyasalarına duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek “1,2 milyon tekil yatırımcının katılım sağladığı bu süreç, tabana yayılan yatırımcı ilgisinin sürdüğünü kanıtladı” diye konuştu.

"Halka arzda ilk üçteyiz"

2025 yılı sonuna kadar 13 şirketin halk arzına liderlik ettiklerine dikkat çeken Sarpyener, “2025 başından bu yana gerçekleştirdiğimiz halka arzlardaki toplam 348 milyon dolar büyüklükle ilk üçteyiz” dedi. Sarpyener’in verdiği bilgiye göre bu rakama 4 yeni halka arzla birlikte 163 milyon dolar (7,2 milyar lira) daha eklenince Tera Yatırım’ın aracılık ettiği halka arzların büyüklüğü yarım milyar doları aştı.

"Yıl sonu endeks tahminimiz 16 bin-16 bin 500 arası"

Borsanın bundan sonraki sürecine ilişkin de açıklamada bulunan Sarpyener şunları söyledi:

“Yaşanan savaşın bizim makroekonomik dengelerimizi nasıl etkileyeceği önemli. Ama bu sırf Türkiye için bir faktör değil. Neticede fiyatlama etkisi bütün dünyada aynı. Türkiye ise özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında cazip değerleme seviyelerinde bulunan bir piyasa. Borsa bu sene kuvvetli bir hareketle başladı. Yüzde 25'ler civarında yukarı yönlü bir ivmelenme oldu. Bizim gibi kurumların endeks tahmini yıl sonu için 16 bin-16 bin 500'ler seviyesinde. Bu yüzde 30'luk bir getiri potansiyeline işaret ediyor. Ancak ikinci yarıda veya son çeyrekte 2027 beklentilerinin de devreye girmesiyle endeks hedefi daha da yukarı çıkabilir.”