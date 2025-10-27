Akbank sendikasyon kredisini uzun vadeli yeniledi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, avro ve dolar para birimlerinde 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl olmak üzere toplam 6 dilimden oluşan kredinin, 1 yıl vadeli dilimlerin maliyeti SOFR+ yüzde 1,50 ve Euribor+ yüzde 1,25, 2 yıl vadeli dilimlerin maliyeti SOFR+ yüzde 1,90 ve Euribor+ yüzde 1,65, 3 yıl vadeli dilimlerin maliyeti SOFR+ yüzde 2,15 ve Euribor+ yüzde 1,90 seviyesinde belirlendi.

Yenilenen sendikasyonda 2 ve 3 yıllık dilimler Akbank'ın yenilenen Sürdürülebilir Finans Çerçevesi'nde uygun kredilere kullandırılacak. İşleme 20 ülkeden 8'i yeni olmak üzere toplam 46 banka, 1 milyar doların üzerinde taleple katıldı.

Akbank'ın yurt dışı borçlanma işlemlerindeki başarılı geçmiş performansı ve itibarına bağlı olarak nisan ayında yenilenen sendikasyon kredisinde uluslararası yatırımcıların uzun vadeli dilimlere yükselen talebi gözlemlendi.

Ekim 2025 sendikasyonunda da uluslararası yatırımcıların daha uzun vadeli Akbank riski iştahı bir kez daha 2 ve 3 yıllık dilimlere olan yoğun taleple ispatlanmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, uluslararası yatırımcıların uzun vadeye yönelik talebi üzerine 9 yıl sonra ilk kez 2025 Nisan'da açtıkları 3 yıllık dilimde yakaladıkları başarıyı bir kez daha tekrarladıklarını ve sendikasyon kredilerini 650 milyon dolar karşılığı bir tutarla ve yüzde 114 oranında yenilediklerini belirtti.

Gür, "2 ve 3 yıllık dilimlerin 'Sürdürülebilir Finans Çerçevemize' uygun kullandırılacak olmasıyla sürdürülebilirlik stratejimizi ilerletmeye ve Türk ekonomisini desteklemeye devam ettik. Akbank'a ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizen bu işleme imza atmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu da şunları kaydetti:

"Sendikasyon kredilerinde farklı vade seçeneklerini uzun süre sonra sektöre yeniden hatırlattığımız Ekim 2024 sendikasyon kredimizin 1 yıllık dilimini 1, 2 ve 3 yıllık vadelerden oluşan kredimizle yenileyerek, etkin bilanço yönetimimizle 2025 yılının ikinci sendikasyonunu bir kez daha başarılı bir şekilde tamamladık. Uluslararası piyasalardaki güçlü itibarımız ile sektörümüze öncülük eden çalışmalarımızı sürdüreceğiz."