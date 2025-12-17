Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

Asya borsalarında, teknoloji hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) sıkılaşma sürecine yönelik beklentiler bölgede risk iştahını sınırlıyor.

Yatırımcılar, BoJ yetkililerinin enflasyondaki son hızlanma karşısında faiz oranlarını artırmayı değerlendirebileceklerine yönelik açıklamalarının ardından temkinli bir duruş sergiliyor.

BoJ'un faiz artırım beklentileri, yenin süregelen zayıflığı ile Japonya ekonomisi üzerinde önemli bir yük oluşturan ve giderek kalıcı hale gelen enflasyon baskısından kaynaklanıyor.

Japonya'da cuma günü açıklanacak BoJ'un faiz kararının yanı sıra enflasyon verisinin de Bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un cuma günü faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın politika faizini yüzde 0,50'den yüzde 0,75'e çıkaracağı öngörülüyor.

Makroekonomik veri tarafında Japonya'da kasım ayında dış ticaret dengesi 322,3 milyar yen (yaklaşık 2,06 milyar dolar) fazla verdi. Ülkede ekim ayı çekirdek makine siparişleri ise aylık bazda beklentilerin aksine yüzde 7 artarken, yıllık bazda yüzde 12,5 yükselerek tahminleri aştı.

- Çinli çip üreticisi MetaX'in hisselerindeki yükseliş yüzde 700'ü aştı

Kurumsal tarafta ise Çinli çip üreticisi MetaX'in hisseleri Şanghay Borsası'ndaki ilk işlem gününde yüzde 700'ün üzerinde değer kazandı. Yarı iletken şirketinin 104,66 yuandan halka arz edilen hisseleri, ilk işlem gününde yüzde 700'ü aşan yükselişle 815 yuandan işlem gördü.

Analistler, MetaX hisselerine yönelik yoğun ilginin, yatırımcıların ABD'nin çip sektörüne yönelik kısıtlamalarına karşı Çin'in yapay zeka uygulama ve hizmetlerinde yerli üretim çiplere dayanarak teknolojik bağımsızlığını artırma iradesine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bir başka Çinli çip üreticisi Moore Threads şirketinin 4 Aralık'ta Şanghay Borsası'nda işlem görmeye başlayan hisseleri ilk işlem gününde yüzde 425 değer kazanmıştı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,43 yükselişle 49.597 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,43 artışla 4.056 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,30 değer kazancıyla 3.875 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışının yüzde 0,75 üzerinde 25.424 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,10 kayıpla 84.636 puanda seyrediyor.