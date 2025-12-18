Asya borsaları karışık seyrediyor

ABD'de teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri devam ediyor. ABD'li teknoloji şirketi Oracle'a yönelik haber akışı bu endişeleri yükseltirken hisse ve sektör bazlı düşüşün genele yayılması satış baskılarının artmasına neden oluyor.

Son olarak Oracle'ın hisseleri, büyük veri merkezi ortaklarından Blue Owl Capital'ın yazılım şirketinin artan borcu ve yapay zeka harcamalarına ilişkin endişelerin artmasıyla Michigan'daki tesis için planlanan 10 milyar dolarlık anlaşmaya destek vermeyeceğine dair haberlerin ardından yüzde 5,4 değer kaybetti.

Öte yandan, ABD'de istihdam piyasasının beklentilerin ötesinde soğuduğuna yönelik kaygılar güçlü kalmayı sürdürüyor. Açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller ABD Merkez Bankasının (Fed) izleyeceği yola yönelik belirsizlikleri artırıyor.

- Japon teknoloji hisselerinde gün içi kayıplar yüzde 5'i buldu

Söz konusu gelişmeler Asya piyasalarına da yansırken teknoloji hisseleri öncülüğünde satıcılı seyir dikkati çekiyor. Japon teknoloji hisselerinde gün içi kayıplar yüzde 5'e yaklaşırken kapanışa doğru alımların artmasıyla kayıplar azaldı.

Yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 4,1, ekipman üreticisi Renesas Electronics'in hisseleri yüzde 4,3, yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in yüzde 3,3, gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Fujikura'nın hisseleri yüzde 3,2 ve yarı iletken üreticisi Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 3,2 değer kaybıyla işlem gördü.

- Ford'un kararı Güney Koreli batarya hisselerini düşürdü

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un, Güney Koreli LG Energy Solution ile 9,6 trilyon Güney Kore wonu (6,5 milyar dolar) değerindeki batarya hücresi tedarik sözleşmesini feshettiği bildirildi.

LG Energy Solutions, Ekim 2024'te Ford ile 2026 ve 2027'den itibaren Ford'un Avrupa birimine batarya tedarik etmek üzere 2 yıllık tedarik anlaşması imzalamıştı.

Söz konusu kararın ardından LG Energy Solution'ın hisseleri yüzde 9 kayıpla günü tamamladı.

Sektörün önemli paydaşlarından Samsung SDI yüzde 6,1, SK Innovation'ın hisseleri yüzde 5 ve Hyundai Electric'in hisseleri yüzde 3,7 düştü.

- BoJ'un faiz kararı bekleniyor

Bu gelişmelerin yanı sıra yarın açıklanacak Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı da yatırımcıların odağında bulunuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un 25 baz puan faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, politika metninde ve BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın sözle yönlendirmelerinde tahvil alımları ve sıkılaşma sürecine yönelik sinyaller aranacak.

BoJ'un yarın politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak politika faizini yüzde 0,75 seviyesine çıkarması halinde BoJ'un politika faizi yaklaşık son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış olacak. Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,88 düşüşle 49.079 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,53 azalışla 3.994,5 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 3.882 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışının yüzde 0,32 altında 25.379 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,07 kazançla 84.609 puanda seyrediyor.