Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, ABD ile İran arasında ateşkese yönelik ilerleme kaydedilememesinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin gündem sıcaklığını korumaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, donanmaya Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü teknenin vurulması talimatını verdiğini belirtti. ABD'nin boğazdaki mayınları temizlemeye devam ettiğini belirten Trump, donanmaya bu faaliyetleri üç katına çıkarma talimatı verdiğini söyledi.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a yeni saldırılar için ABD'den yeşil ışık beklediklerini söyledi. İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğine ilişkin haberler de piyasalarda endişeleri artırdı.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarının tekrar güç kazanması ve teknoloji hisselerindeki ivme kaybıyla Asya tarafında karışık bir seyir izleniyor.

- Japonya'da enflasyon beklentileri aştı

Söz konusu gelişmelerin yanı sıra, makroekonomik veri akışı da yatırımcıların odağında bulunuyor. Japonya'da mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 1,5 ile beklentileri geride bırakırken, şubat ayına göre hızlandığı görüldü. Ülkede, çekirdek TÜFE de mart ayında yüzde 1,8 artarak öngörüleri aştı.

Analistler, ülkede enflasyonun Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yüzde 2 hedefinin altında olduğuna dikkati çekerken, Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarına yansımasıyla gelecek dönemde fiyat artışlarını hızlandırabileceğini aktardı.

- Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi arttı

Bu arada, Çin'in Ulusal Enerji İdaresi (NEA) verilerine göre, ülkede kurulu elektrik üretim kapasitesinin mart sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,5 artarak 3,96 milyar kilovata ulaştı.

Kurulu kapasitedeki artışta yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi kapasitesindeki artış etkili oldu. Bu dönemde güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi yıllık bazda yüzde 31,3 artışla 1,24 milyar kilovata, rüzgar enerjisi kapasitesi ise yüzde 22,4 artışla 660 milyon kilovata ulaştı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 59.680 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 6.475,6 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 4.082 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışına göre yüzde 0,1 yükselişle 25.933 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,2 kayıpla 76.730 puan seviyesinde bulunuyor.