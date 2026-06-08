Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler, küresel borsaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Bölgede 8 Nisan'da sağlanan ateşkes sonrasında görece sakin seyreden gerilim, İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarıyla yeniden tırmandı. İsrail, Tahran yönetiminin balistik füze saldırılarının ardından İran'daki bazı hedeflere yönelik misilleme amaçlı hava operasyonları düzenlediğini duyurdu.

Öte yandan enflasyon ve yüksek petrol fiyatlarına ilişkin endişeler arasında yatırımcıların yapay zeka hisselerindeki yükselişlerin sürdürülebilirliğini sorgulamaya başlaması da piyasalardaki satış baskısında etkili oluyor.

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin güçlenmesi, piyasalardaki satışların derinleşmesinde etkili olan başka bir unsur olarak öne çıktı.

Orta Doğu'da çatışma riskinin yeniden yükselmesi, enerji ithalatına bağımlılığı yüksek Avrupa ekonomileri üzerindeki baskıları artırabilecek önemli bir risk unsuru oldu.

Küresel çapta süregelen enflasyon endişelerinin gölgesinde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) perşembe günü alacağı para politikası kararları yakından takip edilecek. Bankanın bu toplantıda 3 temel faiz oranında 25 baz puanlık faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da nisan ayına ilişkin fabrika siparişleri beklentilerin aksine aylık bazda yüzde 3,8 azalırken yıllık yüzde 1,6 artarak beklentilerin altında kaldı.

Almanya'da fabrika siparişleri mart ayında aylık yüzde 5, yıllık yüzde 6,3 artmıştı.

Söz konusu veri, Almanya ekonomisine ilişkin büyüme görünümüne dair endişelerin sürmesine işaret etti.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 azalışla 617 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 10.335 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 24.444 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 azalışla 49.690 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 8.150 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 18.223 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirtti.